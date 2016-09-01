调查：亚币人气走软 受美联储升息预期影响

路透新加坡9月1日 - 过去两周新兴亚币人气走软，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员鹰派讲话重燃对于美国年内升息的押注，并提振美元上涨。

根据路透周二至周四对18位基金经理、分析师和汇市交易员的调查，人民币仓位估计为7月底以来最为偏空。(图表：tmsnrt.rs/2aDRP78)

马币和坡元人气转至略为偏空。

印尼卢比看涨押注为5月底以来低点，当时卢比人气为偏空。韩元、台币、印度卢比、泰铢和菲律宾披索等其他亚币看涨押注也有减少。

受追求收益的投资者买进所推动，亚洲货币8月上半月持坚，但下半月走势蹒跚，因美联储官员对美国经济的乐观言论提振了美元。

美联储主席叶伦上周五在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上表示，近几个月美国升息的理由越来越充分。美联储副主席费舍尔称，叶伦的讲话与今年可能升息的预期相符。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

(完)