2012年亚洲货币或延续大幅震荡

2010年10月22日在首尔拍到的人民币、日圆和美元现钞图片。 REUTERS/Truth Leem

亚洲经济记者 Emily Kaiser 编译 肖群英/徐文焰/孙茉莉/隋芬

路透新加坡1月2日电---亚洲货币在去年呈现过山车式的大幅震荡走势,仅日圆和人民币兑美元录得较大涨幅,这一局面料将在2012年延续.

日本积极寻求遏阻日圆升势,在上周招致美国的批评,而中国却施以干预,使人民币年终收於新高.这两国货币兑美元在2011年均升值5%左右.

两国对待汇率截然不同的做法,凸显亚洲决策者在尽力缓解汇率波动时面临的两难境地,并且没有迹象显示这一情形在新年会得到缓解.如果一国货币过於强劲,出口将变得更加昂贵;而本币过於疲软,就会令输入型通胀上升和国内购买力下降.

新加坡和韩国就是虽然全球需求下滑遏制出口和削弱经济成长,通胀依然居高不下的两个例子.2011年坡元和韩元兑美元均下跌.

对於过去20年一直抗击通缩力量的日本而言,物价上升将是一个受欢迎的变化.日本政府曾在2011年三度出手干预汇市,以压低日圆汇率,一次是在3月地震和海啸後,与七国集团(G7)联手干预,另两次是单独行动.

日本当局的单打独斗引发华盛顿的不满.美国财政部在12月27日提交给国会的全球外汇报告中指出,美国"不支持这种干预行动",并表示日本更好的做法是采取措施,增强该国经济的活力.

"美国是在说,我们的经济复苏得靠美元不要过於走强."华盛顿的卡内基国际和平基金会分析师Yukon Huang指出.

"有人担心,在全球范围内会出现各国纷纷令本币贬值的趋势."他说.

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美国国会在1988年开始要求编制这份半年度报告,当时其与日本之间的贸易失衡是该国的主要顾虑.近来该报告已成为中美摩擦的导火索.

就连最新报告中对日本的指责,可能本意也是要向北京传递信息.

"(对日本的)批评十分明确,但这一批评已持续了20年,现在只不过是个幌子,"传统基金会中国经济专家史剑道(Derek Scissors)指出,"好让它看起来不是在批评中国."

如果财政部认定一国在操纵本币汇率以获得贸易优势,就能请求国际货币基金组织(IMF)迫使该国调整汇率.

一些美国议员,企业和团体希望华府能给中国打上操纵汇率的标签,美国财政部虽未在最新报告中将中国列为汇率操纵国,但提到中国问题的次数是敲打日本汇率问题次数的两倍.

在此份汇率报告中恐怕也不乏政治因素,但细看人民币交易,会发现北京此次或许为自己赢得了时间.

**人民币高调作收**

美国长期以来一直在强调人民币升值符合中国利益,有助於缓解中国的通胀压力并促进国内购买力.

中国央行设定人民币兑美元的每日中间价,允许其在中间价上下0.5%的范围内波动.

人民币在12月前半月几乎每日都触及交易区间下限,部分缘于美元需求,不过也反映出市场越发担忧中国经济恐会停滞,因其出口需求放缓,且国内楼市下滑.

交易商告诉路透,中国央行在12月16日干预汇市,并在12月30日再次出手拉升人民币.这使得人民币兑美元汇率在2011年累计升值4.7%,即使中国出口在过去六个月已经降温,且2012年的出口步伐甚至会更为缓慢.

人民币最终的表现使得美国更难以宣称中国有意削弱汇率以获得贸易优势.

"当中国的贸易顺差越来越小时,该说法越发站不住脚,"卡内基的分析师Yukon Huang说道.

**关注油价**

中国为何现在又愿意人民币走强呢?因为这将有助於缓解中美之间的政治紧张,让外汇交易员不再无所顾忌的押注人民币走势只有一个方向,同时还可帮助抵消输入型通胀.

中国居民消费价格指数(CPI)同比增幅自7月触及三年高位6.5%以来,已经大幅回落,不过仍高於政府4%的目标值.

油价在全球经济并不稳定的当下仍高居每桶100左右附近,要重新站上5月所及115美元的水平亦无需太多刺激因素.若油价回到这样的高位,将构成阻断全球经济复苏的威胁.

而这将使整个亚洲的汇率政策更趋复杂.

除人民币与日圆外,其它多数亚洲货币2011年都走软.韩国、印尼与印度均曾入市以限制汇率波动程度,但整体来说,亚洲各国似乎是愿意允许本币逐步贬值的.

2012年情况可能会发生改变.

新加坡11月CPI同比增幅意外飙升至5.7%.新加坡被认为是亚洲地区的风向标,因为该国经济与世界经济联系十分紧密.

依赖贸易的新加坡使用汇率作为主要政策工具,该国已采取措施放缓本币升值步伐,以支持经济成长.但这降低了其对输入型通胀的抵抗力.

韩国周一发布的数据显示,其12月制造业活动水平降至近三年最低,而通胀率则超出了央行目标.韩国央行上周表示,2012年对抗通胀仍将是其首要政策任务.

这表明,韩国可能会对允许韩元贬值的做法是否明智重做考虑.

"我们认为,韩国政府对疲势韩元的接受程度已经下降."巴克莱分析师Wai Ho Leong在12月30日的客户报告中写道.(完)