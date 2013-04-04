调查：亚洲货币兑美元今年料将上涨

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
* 亚币将上升，因资金大量流入
* 韩元和菲律宾披索料表现出众
* 经常账问题将压制印尼卢比涨势
* 美联储若退出量化宽松，亚币升势可能逆转
路透班加罗尔4月4日 - 路透调查显示，亚洲货币兑美元在未来数月可能温和上涨，得益于出众的经济成长、贸易顺差及由此带来的资本流入。
不过，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策逆转以及日圆过度贬值的担忧，可能会损及比较依赖出口的亚洲经济体，减弱这些地区货币的光芒。
过去一周对70名外汇策略师和分析师进行的调查显示，所有九种新兴亚洲货币明年都可能上涨，韩国韩元料以5%的涨幅领先。
菲律宾披索料上升约4%，披索近期获得提振，因菲律宾债信评级首次被上调至投资级。此外，印尼卢比、中国人民币和泰国泰铢料上涨约1%。
今年第一季泰铢表现优于其他亚洲货币，因大量资本流入泰国股市、债市和基建项目。而同期内韩元跌逾4%，因韩国经济表现不佳。
“今年亚洲要应对的是，美元可能全线上涨，”新加坡华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称。
“这是我们第一季看到的情况。今年将是有意思的一年，因为我们有互相冲突的题材，今年会是美元全线走强，还是大量资金流入及经济增长更强等因素提振这些亚洲货币上涨？”
**亚洲经济具韧性**
尽管亚洲多数经济体的增长今年料将轻松超越发达经济体，但经济增长率将远低于全球金融危机前的水平。
今年中国和印度经济增长率料分别为8.1%和5.5%，远低于过去近两位数的增幅。
但比起发达经济体相对更高的经济增长率和收益，吸引全球投资者进入亚洲，分析师称，除非发达国家货币政策出现重大逆转，否则目前这种走势可能将继续下去。
市场担忧的数个主要因素之一就是，不知美联储将在何时发出退出超宽松货币政策的讯号。
美联储已经向经济体系注入了数以万亿美元的资金，来提振经济增长和创造就业岗位。鉴于美国2月失业率已降至7.7%，投资者愈发需要揣测美联储政策将在何时出现变化。
分析师认为，一旦美联储开始退出宽松政策，并且如果亚洲地区出口在那时候无法大举增加，则亚洲货币料将全线贬值。
“美联储退出策略是市场极力想探究的事情。这样的谈论揣测将在今年大幅升温，”said Emmanuel Ng说道，“除非能有明显证据表明中国经济将有力反弹且出口表现强劲，否则很难确保亚洲货币能够独善其身，不受美联储退出策略的影响。”
**日圆疲软是一大忧虑**
如果日圆疲势持续，将成为亚洲地区决策者和投资者的另一个心头大患，尤其是韩国决策者，因为那将降低韩国的出口竞争力。
日圆过度疲软，且很多以出口为导向经济体的货币大幅升值，已经引发货币战和竞相货币贬值的忧虑。
但由于多数亚币在今年头几个月表现逊色，分析师认为那些风险目前已经退居次位。
**人民币和印度卢比料升值**
对中国经济复苏的预期料会推动人民币兑美元在一年内上涨1.3%至6.12元人民币左右，而周三收盘位在6.20。
人民币兑美元周二连续第二天触及6.1986的纪录高位，因中国央行设定的人民币兑美元中间价出人意料地走强，这在交易商看来，说明中国政府容忍人民币适度升值。
“我认为人民币将保持看涨趋势，因为近期中国经济在温和复苏。但接下来一年内的美元强势可能减轻人民币的上行趋势，”上海华宝信托的经济分析师聂文说。
分析师还预期印度卢比将在未来12个月升值约4%，不过本季度料守在当前水准附近。
印度卢比去年因为经济放缓和经常帐赤字扩大，贬值超过9%。
但分析师指出，印度政府推动经济改革的决心将缩窄经常帐赤字，并扶助本币。
“印度卢比长期看涨的理据的确很难判断，但是我们认为执政党联盟将继续贯彻实施经济改革，”瑞穗实业银行的分析师Vishnu Varathan说。“由于燃料价格管制放松，全球油价依然不高，印度的经常帐状况将出现一些改善迹象。”(完)
(编译 王翔琼/于春红/高琦/白云; 审校 隋芬/李春喜)
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