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国际财经 | 2015年 1月 8日 星期四 16:50 BJT

路透调查：投资者继续做空亚洲货币 做空马币的程度尤甚

路透1月8日 - 周四的一项路透调查显示，马币(林吉特)空仓在2015年第一周进一步增加，受油价下跌、普遍存在的风险厌恶情绪，以及美元走强共同影响。

马币本周稍早触及五年半新低，2014年表现在亚洲垫底。亚洲大宗商品出口国中，马来西亚受油价和大宗商品价格下跌的冲击最大。

调查显示市场参与者做多美元兑多数亚洲货币，12月呈多仓的菲律宾披索也发生逆转。

唯一例外的是印度卢比兑美元INR=IN，投资者在2015年初对该货币对建立了少量多仓。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。（完）

(编译 王丽鑫/朱晓军；审校 白云/张涛)

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