美联储主席叶伦谈话支撑亚币走坚 但避险气氛限制涨幅

路透新加坡2月11日 - 新兴亚洲货币周四多数延续涨势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表谈话后，令市场更加预期美联储可能不会急于升息，但市场避险气氛升高，令亚币涨幅受限。

马币(林吉特)兑美元MYR=MY徘徊在近四个月高位，数据显示马来西亚12月工业生产升幅大于预期。

印尼卢比IDR=ID及泰铢THB=TH触及近四个月高点，因资金流入当地债市。由于美元走软，坡元SGD=D3突破一重要技术阻力位，触及去年10月底以来高位。

美元兑一篮子六种主要货币.DXY跌至四个月低点。

美联储主席叶伦周三在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

“这番评论被视为偏向温和，尤其是她提到担心中国经济放缓及那对美国经济的影响。那消除了3月升息的可能性。”首尔东部证券汇债分析师Yuna Park表示。

“因此亚币可能进一步维持坚稳，因短期内美元不太可能大幅反弹。”Park补充道。

不过新兴亚币回吐稍早的多数涨幅，韩元KRW=KFTC甚至转为下跌，因随着投资者追捧避险资产，亚洲股市也下跌。

泰铢兑美元最高上涨0.5%至35.20，为10月15日以来最强水准。

根据汤森路透的数据，泰国多数公债价格<0#THBMK=>走高。10年债收益率TH10YT=RR最低跌至1.990%，为2001年1月以来最低。

印尼卢比兑美元稍早上涨1%至13,325，也创下10月15日以来最高。

印尼多数公债价格<0#IDBMK=>上涨，10年债收益率ID10YT=RR降至7.977%，为2015年5月以来最低。

坡元兑美元上涨0.4%至1.3862，创10月23日以来最强，追随日圆JPY=和离岸人民币CNH=D3的强势。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 JPY= 112.72 113.34 +0.55 +6.72 120.30

坡元 SGD= 1.3910 1.3915 +0.04 +1.91 1.4175

台币 TWD=TP 33.520 33.520 +0.00 -1.35 33.066

韩元 KRW= 1203.90 1197.40 -0.54 -2.40 1174.95

泰铢 THB= 35.27 35.36 +0.26 +2.13 36.02

菲律宾披索 PHP= 47.43 47.47 +0.08 -1.12 46.90

印尼卢比 IDR= 13435.00 13460.00 +0.19 +2.61 13785.00

印度卢比 INR=IN 68.05 67.85 -0.29 -2.79 66.15

马币 MYR= 4.1270 4.1185 -0.21 +3.95 4.2900

人民币 CNY= 6.5710 6.5755 +0.07 -1.20 6.4921

(完)