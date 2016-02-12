避险气氛下亚币料录得周线跌幅 印度卢比逼近两年半低点

路透新加坡2月12日 - 新兴亚洲货币周五走贬，本周料将录得跌幅，因整体风险意愿恶化，压过预期美国升息脚步放缓的影响，投资人亦观望中国市场下周结束春节假期恢复交易情况。

受股市资金外流影响，印度卢比INR=D2跌至近两年半低位，但因市场顾忌央行可能出手干预以支撑卢比，卢比跌势因而受阻。

泰铢THB=TH下跌，因泰国副总理Somkid Jatusripitak表示，央行有能力管理泰铢，确保不会影响出口。此番言论引发市场预期当局将干预，以抑制泰铢进一步走强。

韩元兑美元KRW=KFTC下跌，因外资继续出售韩国股票.KS11和债券<0#KRBMK=>。马币(林吉特)MYR=MY下跌，受无本金交割远期外汇市场MYRNDFOR=止损卖单拖累。

亚洲股市周五下跌，对欧洲银行业健康状况的担忧升温，让已处在油价暴跌和中国等新兴市场放缓冲击下的全球经济前景面临更大威胁。

中国金融市场将在周一恢复交易，如果全球避险情绪加大该市场的压力，则亚币人气可能会进一步恶化。

“中国大陆股市开盘可能会大幅向下修正，这将导致离岸人民币CNH=D3走软，”瑞士信贷银行私人银行和财富管理部门的资深外汇策略师Heng Koon How说。

“全球范围内最新的负面因素或迫使亚洲央行采取更为宽松的货币政策，以保护该地区的增长前景。所以我们预计亚洲货币未来的劲道会有限，走疲态势更有可能恢复，”Heng说。

多数新兴亚币本周周线料下跌。本周多个国家和地区逢假期，交易日减少。

印度卢比和韩元本周双双累计已跌1.2%，领跌新兴亚币。

印度卢比/美元周五稍早触及68.44，为2013年9月以来最疲弱水准。

韩元下跌，韩国企划财政部官员称，今年初以来，外资对韩国债券持仓净减少3.2万亿(兆)韩元。

投资人静待下周二韩国央行货币政策会议。韩国央行预计将在2月政策会议上维持基准利率不变，但之后可能很快降息，因中国经济成长放缓和全球金融市场动荡等外部不确定因素，损害到韩国的脆弱复苏。

“我们仍看空韩元中期前景，因预期将进一步货币宽松，证券投资资金流入下降，且中国经济放缓。”加拿大丰业银行新兴亚币策略师Qi Gao在客户报告指出。

马币(林吉特)本周累计下跌0.7%，因投资者逢高出脱。去年在亚洲新兴货币中表现最差的马币，却是今年以来区内表现最佳货币。

泰铢本周累计跌0.1%。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 JPY= 112.14 112.42 +0.25 +7.28 120.30

坡元 SGD= 1.3958 1.3915 -0.31 +1.55 1.4175

韩元 KRW= 1209.39 1202.50 -0.57 -2.85 1174.95

泰铢 THB= 35.51 35.25 -0.73 +1.44 36.02

菲律宾披索 PHP= 47.56 47.45 -0.23 -1.39 46.90

印尼卢比 IDR= 13480.00 13460.00 -0.15 +2.26 13785.00

印度卢比 INR=IN 68.43 68.29 -0.20 -3.32 66.15

马币 MYR= 4.1745 4.1445 -0.72 +2.77 4.2900

* 中国和台湾金融市场因春节假期休市。(完)