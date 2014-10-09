调查：亚洲新兴货币人气愈发偏空 韩元空仓达到近两年半高点

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔10月9日 - 一份路透调查显示，亚洲多数新兴货币人气在过去两周进一步恶化，韩元空仓部位触及近两年半高位。
大多数新兴亚币空头押注数量均有上升，因近几周美国经济数据让市场越发认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的加息时间将早于预估。
此次调查于周四结束时，投资者对多数新兴亚币进行部分空头回补，因美联储最新政策会议记录令加息预期降温。
根据周二至周四路透对17名外汇分析师所做的调查，韩元KRW=KFTC空仓升至2012年5月以来最高。韩元在周一时触及逾六个月低点，因市场预期韩国央行可能在10月15日下调利率。
市场对马币(林吉特)MYR=MY的看法为去年8月以来最悲观。10月1日时，马币跌至3月底迄今最低。
印尼卢比兑美元IDR=ID净空仓为1月初以来最高，因有关该国经常帐赤字及政治不确定性的担忧重燃。
坡元兑美元SGD=D3空仓增加，新加坡金管局将在10月14日召开半年度货币政策会议。
另一项路透调查显示，新加坡金管局或将坚持偏紧缩的货币政策立场。[nL3S0S32IB]不过一些分析师预计，鉴于新加坡经济放缓，金管局可能采取温和立场。
泰铢兑美元THB=TH净空仓升至四个月高位，因外资估出股票。
而随着人民币中间价上升，人民币兑美元CNY=CFXS的人气仍然偏多。不过人民币净多仓水准已降至7月中旬以来最低。
一些分析师和交易商预计，亚洲货币将反弹，称近期这些货币的跌势过度。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57
9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34
9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32
8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21
8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53
7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52
7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08
7月3日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28
6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15
6月5日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/王颖；审校 张若琪/杜明霞)
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