调查：亚洲新兴货币人气愈发偏空 韩元空仓达到近两年半高点

路透首尔10月9日 - 一份路透调查显示，亚洲多数新兴货币人气在过去两周进一步恶化，韩元空仓部位触及近两年半高位。

大多数新兴亚币空头押注数量均有上升，因近几周美国经济数据让市场越发认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的加息时间将早于预估。

此次调查于周四结束时，投资者对多数新兴亚币进行部分空头回补，因美联储最新政策会议记录令加息预期降温。

根据周二至周四路透对17名外汇分析师所做的调查，韩元KRW=KFTC空仓升至2012年5月以来最高。韩元在周一时触及逾六个月低点，因市场预期韩国央行可能在10月15日下调利率。

市场对马币(林吉特)MYR=MY的看法为去年8月以来最悲观。10月1日时，马币跌至3月底迄今最低。

印尼卢比兑美元IDR=ID净空仓为1月初以来最高，因有关该国经常帐赤字及政治不确定性的担忧重燃。

坡元兑美元SGD=D3空仓增加，新加坡金管局将在10月14日召开半年度货币政策会议。

另一项路透调查显示，新加坡金管局或将坚持偏紧缩的货币政策立场。[nL3S0S32IB]不过一些分析师预计，鉴于新加坡经济放缓，金管局可能采取温和立场。

泰铢兑美元THB=TH净空仓升至四个月高位，因外资估出股票。

而随着人民币中间价上升，人民币兑美元CNY=CFXS的人气仍然偏多。不过人民币净多仓水准已降至7月中旬以来最低。

一些分析师和交易商预计，亚洲货币将反弹，称近期这些货币的跌势过度。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57

9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34

9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32

8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21

8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53

7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52

7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08

7月3日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73(完)

(编译 洪曦/王丽鑫/王颖；审校 张若琪/杜明霞)

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