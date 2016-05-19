焦点：亚洲债券继续吸引外资 尽管美元走强及面临英国脱欧风险

2015年12月15日，图为在首尔拍摄的韩元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡5月19日 - 投资者寻求收益率更高的资产，外资4月流入亚洲多数国家债市，没有理会英国可能脱离欧盟的风险以及美元走强。

在强劲的美国经济数据支撑美元计价资产的吸引力之际，韩国等部分亚洲国家的债券本月继续吸引外资流入。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的几位主要官员表示赞成进一步升息。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，他仍预期今年可能升息两到三次。

在英国6月的脱欧公投已成为市场所面临的主要地缘政治风险之际，对亚洲更高收益率资产的需求依然稳健。

美银美林对基金经理进行的一项调查显示，英国脱欧被认为是近期的最大尾部风险，但绝大多数投资者认为英国不太可能会脱离欧盟。

“短期内资本流入疲软看似合理，但若美联储升息缓慢，且英国退欧有序进行，我们认为资本将可继续流入亚洲，”日兴资产管理亚洲固定收益投资经理Edward Ng称。

印尼财政部数据显示，外资4月增持20.1万亿卢比(15亿美元)印尼公债，为2015年6月以来最大流入规模。

不过本月至今外资卖超，对印尼债券锁定获利。

标准普尔本月将公布对该国评级的复审结果，去年标普将印尼投机级别评级的展望从稳定上调至正面。惠誉和穆迪已经给予印尼投资级别的评级。

“如果印尼获评级上调，将有一类原先因评级因素未持有印尼债券的投资者考虑进入印尼市场，”Schroders资深固定收益投资主管Manu George称。

马来西亚上月债券资金流入62亿马币(15亿美元)，降至3月的一半左右，因国有基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)最近债券违约令市场担忧升温。

不过多数公债价格本月以来上涨，说明外资可能不会太过担心。

**押注韩国降息**

由于预期韩国央行6月将会降息，追求资本利得的外资持续买进韩债。

韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，外资4月增持韩债6,310亿韩元(5.363亿美元)。

根据另一份FSS的初步数据，在5月的前17天，外资合计买超2.1万亿(兆)韩元。如此强劲的需求在本月稍早将韩债收益率(殖利率)推低至纪录低位。

然George表示，等到真正降息，最终可能会刺激投资者向其他亚洲国家追逐更高的收益率。

“如果你对整体亚洲市场持正面看法，若是只看收益率，那么你会宁可买进收益率接近7.5%的印尼债券，或者收益率有7%的印度债券，而不是韩国债券，”他表示。

“我认为真的降息之后，外资可能会开始轧平一些韩债部位，”George表示。

印度央行允许外资增持主权债最多2,750亿卢比(41亿美元)后，上个月有9.67亿美元的资金流入印度债市。(完)