焦点：借企业海外扩张与债市繁荣东风 中资银行跻身亚洲债务资本市场榜首

2015年12月15日，图为在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透香港5月11日 - 在中国企业债市场繁荣和公司融资需求增长的推动下，中资银行首次雄踞亚洲债券承销市场的榜首。

中国自2014年已经成为全球最大企业债市场，国内银行在监管规定限制外资银行参与竞争的能力之际趁热打铁，业务取得了长足进展。

路透数据显示，今年迄今，多家中资银行占据亚太除日本外债务资本市场(DCM)的榜首，其中包括中国银行(601988.SS) (3988.HK)、中国建设银行(601939.SS) (0939.HK)、工商银行(ICBC)(601398.SS) (1398.HK)、中信证券(600030.SS) (0267.HK)和中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)。

汇丰(HSBA.L)(0005.HK)由去年的榜首跌至第七，花旗集团(C.N)从第二跌至第九。

“由于经济增长疲软，跨国公司的融资需求有限，而中资公司则积极寻求海外扩张，需要离岸市场的资本，”大和资本市场(Daiwa Capital Markets)分析师齐晓亮表示。

由中资银行联合经办的交易包括中国进出口银行分三批发债共筹资30亿美元的交易，这是今年规模最大的企业发债交易。

中资银行还挺进亚洲包括股票资本市场(ECM)在内的其他投行业务，ECM占据亚太地区投行费用的一半左右。

在亚洲ECM排行榜上，中资银行目前在前十强中占了八席，中信银行排名第一。该行在2013年收购了专注于亚洲市场的中信里昂证券(CLSA)。

中资银行参与了亚太地区今年规模最大的两笔首次公开发行(IPO)交易，分别是浙商银行(2016.HK)规模为19.4亿美元和天津银行(1578.HK)规模为9.9亿美元的IPO。

中资银行还在亚洲杠杆收购贷款市场大举抢占外资银行的市场份额。

他们在亚洲市场的主导地位还扩展到了联贷市场。汤森路透的最新数据显示，今年迄今为止，联贷市场牵头行的头三把交椅已被工商银行、中国银行和建设银行占据。

**积极拓展海外业务**

兼并与收购是中资银行仍未有较大突破的唯一一个领域，目前以高盛(GS.N)为首的十强排名中，外国投行仍占据六强席位。

尽管中资银行尚未涉足亚洲以外的投行业务领域，但是在中资企业因为国内经济增长放缓，积极进行海外扩张之际，中资银行因提供相关融资而大受裨益。

中资企业今年至今已发起总规模约1,000亿美元的境外竞购交易，已经与去年全年创纪录的1,040亿美元佳绩相差无几。

中资银行在亚洲债务资本市场几乎占主导地位，这要归功于越来越多国内企业转向票息低于美元债的人民币债券。

“中资金融机构利用这种市场环境的变化，来迎合客户的融资需求，壮大他们自身在离岸资本市场的占有规模，”大和资本市场的齐晓亮称。

据标准普尔数据，中国企业债市场规模估计为16.1万亿美元，在亚太地区总规模25.5万亿美元的市场中占据主导，在全球50.5万亿美元的市场里也占有相当大的比重。

标准普尔预计，到2019年中国企业债规模将达到28.5万亿美元，相当于全球的40%。

“较之亚洲地区其他本币市场，在岸人民币市场规模巨大，近期我们看到大量中国企业回到本土市场发债，”一位供职于中国五大行之一的DCM银行家说。

上月雅居乐地产通过发行四年期债券融资12亿元人民币(1.84亿美元)，5.8%的票息远低于过去五年美元计价债券8.25-9%的区间。

今年第一季，亚洲市场以美元、欧元和日圆(G3)货币发行的债券规模下降16%，因在过去三年创下纪录高位后，待发债供应放缓。

这位银行家称，“这就是出现背离的原因所在，G3货币债券发行减少，但中国本地债券市场却在扩张。”

欲浏览亚太地区债券发行情况，请点选 tmsnrt.rs/1OevsH2

(完)