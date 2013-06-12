《亚洲债市分析》发行热潮过后流动性消退，恐不利后市发展

**流动性低也有有利的一面**

“B”评级的中国房地产公司债券、斯里兰卡和越南及蒙古等主权债发行者，以及不常筹资、债券发行量仅1-2亿美元的发行者都苦于寻找买家。这些债券的流动性通常较低，因此在市场谨慎气氛弥漫时，买家进一步减少。

“若持有这些债券，要出售就得靠运气。就算这些债券价格便宜了不少，交易商也不会想要持有当中的部分债券，因为可能会找不到买家，”一美系银行驻香港交易商表示。他不愿具名，因他并未获得向媒体发言的授权。

但事情还有另一方面。

Fidleity International投资经理Bryan Collins表示，尽管偶尔出现的债市流动性偏低是一个风险，但他们也帮助消除了牛市的一些泡沫。

超低利率推动新发债券规模创纪录，但这也帮助降低了债务违约的风险，因为许多企业通过拉长发债年限为未偿还债务进行再融资。

这意味着，即便10年期美国公债收益率在5月初以来上涨64个基点至2.26%后进一步上扬，也不太可能在资金充裕的亚洲企业中引起恐慌。

利率上升必然会导致公债价格下跌，T. Rowe Price等一些全球基金公司在等候大举买进大跌的债券。

该公司固定收益投资专业人士Terry Moore表示，该公司利用具有避险效果的美国和德国公债进行仓位对冲。

“因此当债市波动性上升时，我们可以出售一些流动性高的债券，买入流动性低一些的债券，”Moore表示。Moore所在投资团队管理资产超过8,000亿美元。(完) (编译 杜明霞/石冠兰/李爽 审校 张明钧/王丽鑫)