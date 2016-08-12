焦点：大型投行撤离亚洲债市 致使流动性下滑及交易型态改变

2009年11月3日，在美国科罗拉多一家银行拍摄的美元纸币。 REUTERS/Rick Wilking/File Photo

路透香港8月12日 - 大型投资银行业者近几年退出亚洲高达20万亿(兆)美元的债券市场，区域内从事债券交易投资人的交易型态随之产生戏剧化的转变，规模较小的媒介机构数量增加，在此同时市场流动性下滑。

全球各地已经兴起新一波的小型业者，提供电子交易、讯息交换及资金管理等独到的差异化服务，以填补大型业者遗留下来的空间。

债市服务零碎化一直到最近才在亚洲流行起来，距离2008年金融危机及之后的监管调整为时已久；金融危机过后的监管调整导致美国及欧洲大型银行业者降低自营交易，大规模进行债券价格交易的能力也逐渐萎缩。

债市交易出现了新风貌，意味着基金经理人得做出重大调整，这些规模最大的债券持有人必须简化运营内容，以在成交量偏低且波动率上扬的情形下，应对在多个交易所交投及其衍生而来的多重风险。

“和可比规模公司相比，我们平均要少1-3名交易员，在交易执行费用上可以节省近5个基点，相当于我们所交易的多数债券的买卖价差，”Alliance Bernstein副总裁Tim Morbelli称。Alliance Bernstein在全球资产管理规模达4,900亿美元。

“所以我们不是价格接受者，我们现在是做市商，”Morbelli称。

为应对更为分散化的市场，Alliance Bernstein汇集来自众多电子平台的报价、价格和市场传闻，并将来自各个不同投资组合的订单整合至一个中央位置。近年来电子平台如雨后春笋般出现。

据Morbelli估测，仅今年1月一个月，该公司就需要处理其美国订单业务近11,000个信息提醒。

目前电子交易平台，例如MarketAxess、Electronifie、Trumid以及由汤森路透(TRI.TO)主要控制的Tradeweb等，已经进入较大型银行及其深度自营部门退出后的空档。

独立小型券商SC Lowy过去六年员工数增加两倍后，2015年交易量较上年跳增50%，达到50亿美元。

此外，一些投行缩编而导致大量技术专家出走，也为许多新兴券商提供了协助崛起的人才。

美国债券交易商Electronifie的执行长Amar Kuchinad，先前在高盛及瑞士信贷担任交易员，几年前才开始自行创业。

债券交易商行业的新面貌，现在则逼得像Alliance Bernstein这样的投资人必须追踨各个不同的交易池，而且愈来愈需要用上新的整合科技帮忙。

**流动性**

但光靠创新科技，仍无法解决从金融危机以来持续存在的更深层问题：流动性不佳。

根据巴克莱的资料，尽管初级债券发行量跳增，过去10年来，美国投资级债券的平均买卖价差(bid-ask spread)几近提高一倍，如此一来，资产管理公司很容易在市场突然转向时元气大伤。

这一问题在亚洲更加突出，尽管大型银行仍占主导，但它们正逐步退出庞大的债市。

两位市场消息人士称，最近几个月，德意志银行对其亚洲本币债市团队进行了裁员。但该行的发言人拒绝置评。

据亚洲开发银行数据，尽管6月当季亚洲本币债券发行量超过1万亿美元，但每天仅有一小部分被交易。

与此同时，后来者的市占率尚未提高到他们能明显影响市场的地步。

总部位于英国的初创企业Algomi的亚太区主管Jesper Bruun-Olsen称，亚洲投资者通常在使用新技术增加优势方面比较迟缓。Algomi运营着一个交易平台，允许客户互换票据。

Bruun-Olsen称，“多数交易员未以聪明机智的方式充分利用他们拥有的数据，以帮助他们的销售队伍和操作平台更加有效，亚洲就是最好的例子。”(完)