焦点：追逐收益热度未歇 外资4月持续涌入新兴亚洲债券

图为一堆100美元面额纸币上的韩币和人民币纸钞。 REUTERS/Kim Hong-Ji//Illustration/Files

路透新加坡4月13日 - 多数新兴亚洲债市继3月获得强劲外资需求涌入后，4月持续呈现资金流入。

马来西亚债市的3月外资增持金额，创近两年来最大。央行数据显示，外资对马来西亚债券的持仓3月增加115亿马币(林吉特)(30亿美元)，为2014年5月以来最大单月增幅。去年全年外资共减持111亿马币。

虽然4月资金流入的官方数据尚未公布，但马来西亚多数长期公债价格本月已见上扬，可能是外资需求持续进入的信号。

“马来西亚债券4月可能再度出现外资净流入，”安本资产管理公司驻新加坡的投资经理Leong Lin-Jing说。

鉴于围绕马国下任央行总裁任命的不确定性，马来西亚债券已开始显得昂贵，一些分析师和投资者因而预计，流入马来西亚资产的资金将放缓。

近期多个央行放宽政策，且预料还会近一步宽松，投资人和分析师称这有可能维持亚洲债券需求热度不坠。

汇丰控股的亚太利率策略助理董事Dayeon Hong说：“投资者在该地区追逐收益的热度可能会进一步升温。”

她还说，多个新兴市场基金的现金持仓似乎仍太高，这些现金可能会被部署到部分新兴亚洲债市中去。

印尼债市收益率在亚洲名列前茅，是又一个吸引资金流入的市场。

政府数据显示，外资对印尼公债的持仓在3月增加18.3万亿卢比之后，4月1-11日又增加7.3万亿卢比。

但投资者表示，印尼债券收益率虽高于马来西亚，但风险也比较高。

“如果比较债券利率的绝对值，印尼的确更具吸引力...但汇率波动性也更高，”香港柏瑞投资亚洲(除日本外)固定收益主管Arthur Lau说。

韩国债市也随着韩元在3月企稳而吸引更多资金流入。韩元3月涨幅达8.2%，创下七年内最大单月涨幅，摆脱连续四个月贬值的颓势。

韩国金融监督管理局(FSS)初步数据显示，外资在4月1-12日总计买超1.8万亿韩元(16亿美元)的韩国债券。

相较之下，韩国债市3月流入5,700亿韩元，2月时为流出4.2万亿韩元。(完)