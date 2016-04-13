焦点：追逐收益热度未歇 外资4月持续涌入新兴亚洲债券

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透新加坡4月13日 - 多数新兴亚洲债市继3月获得强劲外资需求涌入后，4月持续呈现资金流入。
马来西亚债市的3月外资增持金额，创近两年来最大。央行数据显示，外资对马来西亚债券的持仓3月增加115亿马币(林吉特)(30亿美元)，为2014年5月以来最大单月增幅。去年全年外资共减持111亿马币。
虽然4月资金流入的官方数据尚未公布，但马来西亚多数长期公债价格本月已见上扬，可能是外资需求持续进入的信号。
“马来西亚债券4月可能再度出现外资净流入，”安本资产管理公司驻新加坡的投资经理Leong Lin-Jing说。
鉴于围绕马国下任央行总裁任命的不确定性，马来西亚债券已开始显得昂贵，一些分析师和投资者因而预计，流入马来西亚资产的资金将放缓。
近期多个央行放宽政策，且预料还会近一步宽松，投资人和分析师称这有可能维持亚洲债券需求热度不坠。
汇丰控股的亚太利率策略助理董事Dayeon Hong说：“投资者在该地区追逐收益的热度可能会进一步升温。”
她还说，多个新兴市场基金的现金持仓似乎仍太高，这些现金可能会被部署到部分新兴亚洲债市中去。
印尼债市收益率在亚洲名列前茅，是又一个吸引资金流入的市场。
政府数据显示，外资对印尼公债的持仓在3月增加18.3万亿卢比之后，4月1-11日又增加7.3万亿卢比。
但投资者表示，印尼债券收益率虽高于马来西亚，但风险也比较高。
“如果比较债券利率的绝对值，印尼的确更具吸引力...但汇率波动性也更高，”香港柏瑞投资亚洲(除日本外)固定收益主管Arthur Lau说。
韩国债市也随着韩元在3月企稳而吸引更多资金流入。韩元3月涨幅达8.2%，创下七年内最大单月涨幅，摆脱连续四个月贬值的颓势。
韩国金融监督管理局(FSS)初步数据显示，外资在4月1-12日总计买超1.8万亿韩元(16亿美元)的韩国债券。
相较之下，韩国债市3月流入5,700亿韩元，2月时为流出4.2万亿韩元。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英/李婷仪 审校 王兴亚/张明钧)
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