焦点：英国退欧冲击背景下 亚币计价债券成避险“香饽饽”

路透香港/新加坡7月14日 - 亚洲央行放松政策的前景正吸引着全球资产管理公司买进该区域当地货币计价债券，因英国公投退欧的影响促使投资者寻求发达经济体以外的债券资产。

尽管在英国6月23日公投决定退出欧盟后，避险资金大量涌向美元，但投资者仍看多亚洲的中长期债券，因为当地货币市场的利率相对较高。

“鉴于负利率债券池规模不断扩大，投资者的重心转向仍能够提供一定价值的市场，”联博(Allianz Bernstein)固定收益投资组合经理Brad Gibson称。

来自多国央行及政府的数据显示，继5月份的卖超后，外国投资者6月又开始买超印尼和马来西亚的债券，同时对泰国债券的投资也有所上升。

但他们仍继续卖超印度债券，并且对韩国的债券从三个月连续买超转为了卖超。

根据路透计算，中国、印度、印尼和泰国10年期公债平均收益率为较高的4.85%，而美国、德国、日本和欧元区则为少得可怜的0.19%。

尽管收益率差普遍有利新兴市场，但利差近几个月进一步走阔，因发达国家央行追求极度宽松的政策措施。

**避险的新兴市场**

每逢重大风险事件发生之际，新兴市场通常易受不断下降的利率和本币汇率冲击，但投资者称，受不断增强的资本缓冲支撑，目前亚洲经济体已较以前作出更好的准备以应对全球形势动荡。

近期，多数亚洲市场的隐含波动率已从1月高位回落，印尼卢比创下最大跌幅，其一年期隐含波动率已从10月高位下跌约三个百分点，至11%。

据Datastream数据，过去五年间，摩根大通本币债券指数的投资回报率约为12%，低于美元计价债券指数34%的回报率。

但亚洲利率目前较发达市场拥有更多下降空间，本币债券仍有表现出色的余地。

官方数据显示，外资6月增持22万亿(兆)印尼卢比公债，为2015年6月以来最大净买入。

中国方面，在香港的一次国债招标发行，涵盖多种期限债券，认购情况空前热烈。人民币汇率本周跌至五年半低位。

不过，基金业者并非全都热衷买进亚洲本币债券，一些投资人减持较短天期的债券，因英国退欧的冲击，可能使汇率波动对整体投资回报的影响，超过利率下滑的影响。

根据韩国金融监督管理局(FSS)的资料，一年以下的短债在6月期间资金净流出5.2万亿韩元(45亿美元)，而7月1-7日外资总计买进3,684亿韩元债券。

“短期利率太低，很难吸引投资，”首尔Eugene投资证券固定收益分析师Shin Dong-su称。

在印度等其他市场，由于投资人希望在资产组合里增加中长天期债券的需求重新抬头，政府当局利用此一机会发行中长天期债券。

“印度就是你能得到较高正回报及汇率贬值相对较小的少数地方之一，”孟买一初级交易商负责人称。

外资在新兴亚洲的债券持仓变化：

6月 2016 2015

韩国(10亿韩元) -2,748 -5,377 467

马来西亚(10亿马币) 5.7 20.4 -11.1

印度(百万美元) -922.0 -1,675 7,400

印尼(万亿卢比) 22.0 85.5 97.2

*泰国(10亿泰铢) 58.9 131.8 -110.1 (完)