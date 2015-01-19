《热点透视》亚洲经济的三大威胁：债务、通缩和人口老龄化

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡1月16日 - 目前亚洲面对的威胁不是一个，而是三个。债务、通缩以及人口形势，这三重不利因素可能损及该地区经济成长潜力。迎击如此严峻的挑战，需要各国央行降息。然而在美联储行将升息的大环境下，亚洲央行并不愿意这样做。最终可能证明，这是一个巨大的错误。

想一想我们的债务问题。根据国际清算银行(BIS)的数据，亚太地区民间部门的债务总和目前相当于该地区年度总产出的1.5倍。由于很大一部分举债都发生在缺乏透明度的影子银行体系中，特别是在中国，因此债务总规模可能还更大。无论怎样，只有收入迅速增加才能偿还贷款。但该地区几乎所有经济体的实质国内生产总值(GDP)增长都在放缓。

图表： 亚洲面临的债务以及经济放缓

link.reuters.com/fed83w

消费者物价上涨放慢有可能演变成彻底的通缩，这更是雪上加霜。亚太地区的生产者物价正在普遍下滑。能源成本下降给雇主提供了不加薪的方便理由，就像1980年代末的情形。因此，马来西亚、韩国、泰国以及新加坡的借债人处境就更加艰难，这些国家的家庭债务负担很高。持续低通胀会让借款人的债务负担比他们预想的还要高。

图表： 亚洲的低通胀

link.reuters.com/paq53w

人口情况也不容乐观。日本、中国、韩国、新加坡和泰国的人口正在迅速老龄化。印尼、越南和菲律宾的人口相对年轻，可以拉低平均年龄。尽管如此，该地区到2020年时，中年人口还是将超过青年人。

图表：中年人口对年轻人口之比：link.reuters.com/ged83w

这将使得亚洲国家也面临了困扰发达国家的同样问题，即储蓄过剩问题。当为了退休而寻求投资的人数大过于借款买新屋和展开新事业的人数时，市场利率可能就会下跌。

各国央行陷入两难。如果央行选择降息，让利率维持在低位，就有机会重振投资、产出、物价，以及家庭和企业的偿债能力。但在鼓励年轻人借贷的同时，负实质利率也可能会引发资产泡沫，尤其是住宅类地产的泡沫。

在中国，这是更广泛资源错误配置问题的一部分。北京当局透过调降利率，最终可能把更多的投资引导至钢铁和房市等已经饱受产能过剩所苦的行业。

汇率又是另一个问题。瑞士央行突然弃守实施三年之久的瑞郎汇率上限。这显示2015年对汇市来说可能是个紧张不安的一年。鉴于中国民间的外币债务水准偏高，决策者将不愿让货币宽松变成单向押注人民币将走贬。

但只要本地区货币政策当局运用宏观审慎做法管控信贷，降息就比政策按兵不动更合情合理。降息动作需要辅以改革承诺，外资才有意愿在美国升息时仍紧抱亚洲资产。印度总理莫迪很擅长发表此类承诺，印尼总统佐科-维多多也学得很快。

财政政策无法取代太多的货币政策。印度仍将续面临抑制支出的压力。而马来西亚和澳洲则必须应对能源业、矿业及其他大宗商品挹注国库的税入减少。泰国方面，央行寄望公共支出增加可刺激成长，但军政府却紧抓2015年预算。

泰国今年将需要货币刺激的助力，本区域有几个国家也是。印度在1月15日意外降息0.25个百分点，只是实现了投资人数个期待中的第一步。而中国去年11月意外降息，也不会是最后一次。

不过韩国央行似乎否认任由债务、通缩和人口老化危机主宰经济的风险。可一旦这邪恶三魔主宰了局势，就不容人瞻前顾后了。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/李婷仪 审校 许娜/孙茉莉/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。