版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:25 BJT

国际油市: 亚洲经济成长及炼厂维修料将支撑2013年柴油价格

炼厂例行检修及经济成长率提高,应会持续支撑柴油炼油利润;2012年柴油年度平均炼油利润为五年高位.

"过去两年的多数时间,柴油利润其实相当高,只要一有重大炼厂事件或是来自欧洲的强劲需求,柴油利润就会升到每桶20美元以上,"Yap称.

Yap指出,中国及印度仍将是主要成长推动力.

由于新增产能超过疲软经济成长所需,在2012年尾段,印度及中国的柴油出口,每个月至少增加50万吨,今年的出口可能下滑,以满足国内市场需求.(完) (编译 张明钧/蔡美珍; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐