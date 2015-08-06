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时事要闻 | 2015年 8月 6日 星期四 18:22 BJT

东盟国家对南海填海造地活动“非常担忧”

路透吉隆坡8月6日 - 路透看到的东盟会议公报草案显示，东盟对南中国海上的填海造地活动“非常担忧”。公报将在吉隆坡会议周四结束的时候发布。

东盟成员国经过激烈的争执才在公报措辞上达成共识。

预计公报将称，（会议）对南海问题进行了深入的探讨。

公报还将表示，中国和东盟国家将进行行为准则方面的“下一阶段”探讨。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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