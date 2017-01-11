焦点：2017年亚洲柴油提炼利润率或录得四年来首升--分析师

路透新加坡1月11日 - 2017年亚洲炼厂的柴油生产利润率或在四年来首次上升，因来自基础设施、建筑、采矿以及油气勘探行业的需求好转。

分析师和交易员称，经过去年暖冬后今年冬季气温恢复正常，以及原油价格回升将令一些产油国财政恢复稳定，也会推高利润率。

Wood Mackenzie炼油研究高级经理Suresh Sivanandam称，柴油需求增长或将推动2017年炼厂利用迪拜原油生产柴油的平均利润率升至每桶11.40美元，高于2016年的10.70美元。

这将是2013年以来首次按年上升。据汤森路透Eikon数据，2016年平均利润降至七年低点10.60美元/桶。2017年的预估利润率仍低于2008年的峰值水平26美元，当时中国是柴油净进口国。

2016年煤炭价格劲扬，2017年可望持续为柴油需求提供支撑，因矿山机械设备的运转需要消耗柴油。

印尼及澳洲煤炭业者2016年因煤炭涨价而增产。Woodmac的Sivanandam表示，2017年印尼应会延续这波增长势头。

他称，“煤炭价格回升，可望为柴油需求提供一些刺激。”

能源顾问公司FGE部门主管Sri Paravaikkarasu指出，其他新兴经济体持续成长，料亦支撑亚洲柴油需求。

柴油可用做工业和建筑业的重型车辆以及矿山设备的燃料，在欧洲也被作为取暖油。

顾问公司Energy Aspects的分析师在客户报告中指出，中国的“一带一路计划”将提振缅甸、孟加拉国及巴基斯坦的基建投资及柴油需求。

Energy Aspects表示，这项计划“将成为未来几年基建投资的主要推动力。”

**全球柴油需求上升**

Energy Aspects表示，继2016年全球柴油需求下滑5万桶/日后，2017料将增加50万桶/日，受北美探钻活动回升及中国矿业活动增加所带动。

顾问们称，亚洲春季炼厂维修料将是2014年以来最大规模，今年3月和4月因维修而关闭的产能将较上年同期多出100万桶/日。这将会造成柴油库存大幅减少。

Energy Aspects并称，但由于2017年亚洲炼厂产能扩张料将超过100万桶/日，主要是在中国、越南和印度，柴油可能在今年下半年再度承压。

“整体亚洲需求应该会有所改善，亚洲和中东的炼厂及凝析油分离器开工率上升，将让市场有充沛的供应，”FGE的Paravaikkarasu表示。(完)