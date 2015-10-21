版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 20:01 BJT

国际油市：亚洲柴油价差转为升水，但中国供应增加限制涨势

路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油价差周三转为小幅升水，交易商称，本地区几家炼厂进行检修导致产量减少，但涨势受到中国船货涌入的抑制。

路透数据显示，指标含硫500ppm柴油现货价差上扬0.08美元，至较新加坡报价每桶升水0.03美元。

最新海关数据显示，中国9月柴油出口量达到创纪录的111万吨，较上年同期增长了近三倍。

数据还显示，新加坡接纳了中国近一半的出口柴油，其他主要运往香港、马来西亚、菲律宾、孟加拉国和越南。

中国9月航煤出口近125万吨，较上年同期增长了约40%。

消息人士称，伊拉克国家石油营销公司将在2016年进口逾180万吨柴油，维多可能成为主要的供应商。

招标方面无最新消息。

新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成，没有柴油交易。

托克(Trafigura)从兴隆买入10万桶航煤，11月5-9日装运，每桶较新加坡报价贴水0.70美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐