国际油市：亚洲柴油价差转为升水，但中国供应增加限制涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油价差周三转为小幅升水，交易商称，本地区几家炼厂进行检修导致产量减少，但涨势受到中国船货涌入的抑制。
路透数据显示，指标含硫500ppm柴油现货价差上扬0.08美元，至较新加坡报价每桶升水0.03美元。
最新海关数据显示，中国9月柴油出口量达到创纪录的111万吨，较上年同期增长了近三倍。
数据还显示，新加坡接纳了中国近一半的出口柴油，其他主要运往香港、马来西亚、菲律宾、孟加拉国和越南。
中国9月航煤出口近125万吨，较上年同期增长了约40%。
消息人士称，伊拉克国家石油营销公司将在2016年进口逾180万吨柴油，维多可能成为主要的供应商。
招标方面无最新消息。
新加坡现货市场上有一笔航煤交易达成，没有柴油交易。
托克(Trafigura)从兴隆买入10万桶航煤，11月5-9日装运，每桶较新加坡报价贴水0.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”