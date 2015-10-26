国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因今年可能出现暖冬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月26日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，因分析预计今年将是暖冬，中质馏分油的消费因此会减少。
巴克莱分析师周一的研究报告称，美国东北部的暖冬可能削弱馏分油需求。
他们并称，“但今年若出现类似于过去几十年的强烈的厄尔尼诺(圣婴)现象，影响或明显不同，并有相反的效果。”
“其它地区发生可能需要备用柴油发电的自然灾害，以及全球经济增长放缓的预期，对柴油需求增长的影响可能会超过美国今冬发生强烈厄尔尼诺现象。”
交易员表示，若美国柴油消费量下降，可能将更多船货出口到欧洲，进而减少欧洲对亚洲柴油的进口。
新加坡现货市场上无交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”