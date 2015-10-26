国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因今年可能出现暖冬

路透新加坡10月26日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，因分析预计今年将是暖冬，中质馏分油的消费因此会减少。

巴克莱分析师周一的研究报告称，美国东北部的暖冬可能削弱馏分油需求。

他们并称，“但今年若出现类似于过去几十年的强烈的厄尔尼诺(圣婴)现象，影响或明显不同，并有相反的效果。”

“其它地区发生可能需要备用柴油发电的自然灾害，以及全球经济增长放缓的预期，对柴油需求增长的影响可能会超过美国今冬发生强烈厄尔尼诺现象。”

交易员表示，若美国柴油消费量下降，可能将更多船货出口到欧洲，进而减少欧洲对亚洲柴油的进口。

新加坡现货市场上无交易达成。(完)

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