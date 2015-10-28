国际油市：亚洲航煤裂解价差上涨，因中国需求坚挺

路透新加坡10月28日 - 亚洲航煤裂解价差周三上涨，业内消息人士称，这得益于中国需求坚挺。

消息人士称，中国唯一的航煤进口商--中国航油求购最多130万桶12月航煤，略高于其通常的购买量，这为航煤裂解价差提供了支撑。

路透数据显示，11月航煤较迪拜原油裂解价差上涨0.55美元至每桶13.01美元。

但随着印度一家新炼厂投产，以及中东炼厂提高加工量，明年中质馏分油预计供应充足。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)高管周三称，公司旗下的Paradip炼厂预计在2016年3月左右投入商业运营，该炼厂加工能力为每日30万桶原油。

行业消息人士称，这将增加印度石油公司的柴油供应。

招标方面，中国航油求购最多130万桶12月航煤。公司求购三船各24万-30万桶航煤，两船各约20万桶航煤。招标截止日期为10月29日。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。

兴隆向托克(Trafigura)出售25万桶500ppm含硫柴油，船期为11月12日-16日，每桶较11月12-18日新加坡平均报价升水0.20美元。(完)

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