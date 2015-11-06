国际油市：亚洲柴油和航煤市场交易淡静，关注明年供应合约的谈判

路透新加坡11月6日 - 亚洲柴油和航煤市场周五保持淡静，业内消息人士说，交易商将注意力集中在锁定明年的供应合约上。

台塑石化为出售2016年10ppm含硫柴油和航煤的第一轮谈判结束。

交易商称，第二轮谈判将在下周举行。

一位交易商透露，10ppm含硫柴油的买家报价每桶较新加坡报价升水0.5-0.6美元，而台塑石化预期价位为升水0.6美元。

这位消息人士还称，买家的航煤报价可能较新加坡报价每桶贴水1美元至升水0.1美元之间，而台塑石化预期价位为升水0.1美元。

交易商表示，科威特石油公司(KPC)可能已经敲定了明年的销售合约，航煤价格为中东报价每桶升水1.60美元，500ppm含硫柴油较中东报价每桶升水1.50美元，但均未获得证实。

他们并称，航煤合约买家可能包括BP和壳牌。

新加坡现货市场有一笔柴油、两笔航煤交易达成。

新加坡贸易商兴隆向维多公司出售了23.5万桶10ppm含硫柴油，11月24-28日装运，售价较新加坡11月23-27日均价每桶升水1.40美元。

兴隆从BP买入12.5万桶航煤，11月21-25日装运，售价与新加坡11月20-26日均价持平。

兴隆向托克(Trafigura)出售25万桶航煤，11月20-24日装运，售价与新加坡11月23-27日均价持平。(完)

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