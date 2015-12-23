国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，但供应过剩状况持续打压市场人气

路透新加坡12月23日 - 亚洲基准的含硫500ppm柴油裂解价差周三劲扬3.6%，至每桶11.27美元，因原油价格疲软，以及本月现货交易较上月活跃。

但交易商重申，近期的小幅上扬并未提振市场的低迷情绪，因供应过剩的状况将会长期持续。

例如，官方数据显示，截至12月22日当周，新加坡在岸中间馏分油库存增长了3.24%，或36.7万桶，触及四周高位1,168.6万桶。

数据还显示，韩国向新加坡出口了近10.4万桶汽车用柴油，截至12月16日的之前一周仅出口了不到2万桶。

沙特出口了近9.4万桶，之前一周没有向新加坡出口的记录。今年中国的出口也高于去年。

新加坡现货市场上，壳牌向联合石化购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月10-14日，价格为持平。(完)

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