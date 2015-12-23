国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，但供应过剩状况持续打压市场人气

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡12月23日 - 亚洲基准的含硫500ppm柴油裂解价差周三劲扬3.6%，至每桶11.27美元，因原油价格疲软，以及本月现货交易较上月活跃。
但交易商重申，近期的小幅上扬并未提振市场的低迷情绪，因供应过剩的状况将会长期持续。
例如，官方数据显示，截至12月22日当周，新加坡在岸中间馏分油库存增长了3.24%，或36.7万桶，触及四周高位1,168.6万桶。
数据还显示，韩国向新加坡出口了近10.4万桶汽车用柴油，截至12月16日的之前一周仅出口了不到2万桶。
沙特出口了近9.4万桶，之前一周没有向新加坡出口的记录。今年中国的出口也高于去年。
新加坡现货市场上，壳牌向联合石化购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月10-14日，价格为持平。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选