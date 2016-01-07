国际油市：亚洲柴油裂解价差回落，现货市场交投活跃

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月7日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四小跌，从三日高位10.97美元回落，跟随油价下滑走势。
现货市场成交量连续第三日处于高位，因直接价格处于低位提振需求。
今日共计有63.5万桶含硫10ppm和500ppm柴油成交，使本周一周的成交量就达到近230万桶，而11月整月的成交量才不到260万桶。
招标消息方面，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能已在一次长期招标中向托克购买柴油，但此项交易可能无法被证实，因买卖双方均拒绝置评。
现货交易方面，道达尔向维多出售23.5万桶含硫10ppm柴油，船期为1月27-31日，价格为溢价70美分。
壳牌向永顺购买25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月22-26日，价格为持平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 母红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选