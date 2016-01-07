国际油市：亚洲柴油裂解价差回落，现货市场交投活跃

路透新加坡1月7日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周四小跌，从三日高位10.97美元回落，跟随油价下滑走势。

现货市场成交量连续第三日处于高位，因直接价格处于低位提振需求。

今日共计有63.5万桶含硫10ppm和500ppm柴油成交，使本周一周的成交量就达到近230万桶，而11月整月的成交量才不到260万桶。

招标消息方面，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能已在一次长期招标中向托克购买柴油，但此项交易可能无法被证实，因买卖双方均拒绝置评。

现货交易方面，道达尔向维多出售23.5万桶含硫10ppm柴油，船期为1月27-31日，价格为溢价70美分。

壳牌向永顺购买25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月22-26日，价格为持平。(完)

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