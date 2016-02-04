国际油市：亚洲柴油裂解价差较去年大幅下跌，因供应居高不下

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透新加坡2月4日 - 亚洲2月指标含硫500ppm的柴油裂解价差周四涨4.2%，报每桶8.75美元，但仍远低于一年前每桶14美元的价位，因供应居高不下。
官方数据显示，截至2月3日当周，新加坡岸上中质馏分油库存升至1,121.2万桶的两周高位，此前一周曾大幅下降。
数据显示，仅韩国一国就向新加坡运送了近14.8万吨的汽车柴油，印度运送了接近10万桶。
供应继续大于需求，尽管新加坡市场对现货船货的买兴自去年12月以来基本保持活跃。
美国馏分油库存减少77.7万桶，低于预估的减少110万桶。
周四新加坡现货市场上，有五宗总量为87.5万桶柴油达成交易，令2月迄今总量达到近300万桶，1月首周则为接近230万桶。
新加坡现货交易中：Sietco从永顺油品(Winson Oil)以每桶38.90美元价格买入15万桶船期为2月24-28日的含硫500ppm的柴油。
BP以每桶38.90美元价格向嘉吉售出15万桶船期为2月26日至3月1日的500ppm柴油。
航煤方面，维多公司向托克(Trafigura)以每桶溢价10美分价格售出10万桶船期为2月19-23日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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