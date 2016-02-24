国际油市：亚洲柴油裂解价差徘徊在两周低点，因炼厂产量维持高位

路透新加坡2月24日 - 亚洲3月指标500ppm柴油裂解价差周三徘徊在两周低点每桶9.41美元附近，因居高不下的供应持续施压。

交易员称，低廉的石油价格意味着，即便生产只是在增加产品库存，部分炼厂仍然热衷于维持生产。

比如说印度，政府公布的初步数据显示，该国1月石油加工量较上年同期增长4.8%。印度是亚洲除韩国和中国之外的一个主要柴油出口国。

另一方面，新加坡现货市场成交量下降。

自2月1-24日的头14个交易日，各等级柴油的现货交易量总计768万桶，较截止1月21日的头14个交易日近1,000万桶的交易量下滑不少。

但3月北亚即将迎来炼厂检修季，这可能帮助减少供应。

新加坡现货交易：BP以每桶38.20美元的价格出售给壳牌150,000桶含硫量500ppm柴油，船期为3月21-25日，但以每桶升水0.70美元的价格从道达尔购买150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为3月11-15日。

中石油以离岸价(FOB)与新加坡报价持平的价格出售给维多100,000桶航煤，船期为3月13-17日。(完)

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