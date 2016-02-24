国际油市：亚洲柴油裂解价差徘徊在两周低点，因炼厂产量维持高位

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透新加坡2月24日 - 亚洲3月指标500ppm柴油裂解价差周三徘徊在两周低点每桶9.41美元附近，因居高不下的供应持续施压。
交易员称，低廉的石油价格意味着，即便生产只是在增加产品库存，部分炼厂仍然热衷于维持生产。
比如说印度，政府公布的初步数据显示，该国1月石油加工量较上年同期增长4.8%。印度是亚洲除韩国和中国之外的一个主要柴油出口国。
另一方面，新加坡现货市场成交量下降。
自2月1-24日的头14个交易日，各等级柴油的现货交易量总计768万桶，较截止1月21日的头14个交易日近1,000万桶的交易量下滑不少。
但3月北亚即将迎来炼厂检修季，这可能帮助减少供应。
新加坡现货交易：BP以每桶38.20美元的价格出售给壳牌150,000桶含硫量500ppm柴油，船期为3月21-25日，但以每桶升水0.70美元的价格从道达尔购买150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为3月11-15日。
中石油以离岸价(FOB)与新加坡报价持平的价格出售给维多100,000桶航煤，船期为3月13-17日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑