国际油市：亚洲柴油裂解价差复苏，但仍相对疲弱

路透新加坡2月25日 - 路透数据显示，亚洲3月指标500ppm柴油裂解价差周四小涨3.2%，由两周低点复苏并触及四日高点每桶9.71美元，不过仍大幅低于上年同期时的近16美元。

交易员称，这反映出居高不下的供应过剩，供应过剩一直在打压柴油市场。

“由于工业和矿业表现不好，中质馏分油供给不能被很快吸收，”一名新加坡交易员表示。

“这就是为什么这么多柴油‘无家可归’的原因。”

官方数据显示，截至2月24日当周，新加坡陆上中质馏分油库存连续第二周上升，至逾三个月高点1,234.5万桶。

新加坡成交两笔现货交易。

道达尔以每桶贴水0.55美元的价格从联合石化购买150,000桶含硫量500ppm的柴油，装船日期为3月22-26日。

道达尔还以每桶39.50美元的价格从永顺油品(Winson Oil)购买另外一批150,000桶同样等级的柴油，船期也为3月22-26日。(完)

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