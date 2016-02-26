国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至两周半低点，因供应压力依然很大

路透新加坡2月26日 - 亚洲3月指标500ppm柴油裂解价差周五下跌3.2%，收报每桶9.40美元，为2月10日以来最低，因市场持续供应充沛。

官方数据显示，截至2月24日当周，新加坡陆上中质馏分油库存触及三个月高点1,234.5万桶。

数据显示，仅韩国就向新加坡出口了118,000吨汽车用柴油，印度出口了大约96,000吨。

荷兰咨询机构PJK International数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储油中心(ARA)的柴油库存为337.8万吨，较上年同期高8.5%。

BP以每桶40.40美元的价格出售给壳牌石油150,000桶含硫量500ppm柴油，船期为3月23-27日，但以每桶升水0.60美元的价格从联合石化购买了180,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为3月14-18日。

这使得2月头16个交易日的各等级柴油总交易量约为831万桶，1月同期接近1,100万桶。(完)

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