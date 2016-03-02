国际油市：新加坡柴油和航煤价差上扬，因炼厂设备维护期将至

路透新加坡3月2日 - 新加坡指标柴油和航煤价差周三上扬，交易商称，受助于炼厂设备维护期将至，以及欧洲海上库存减少。

俄罗斯波罗的海港口普里莫尔斯克(Primorsk)的含硫10ppm柴油的出口3月可能降至124.9万吨，但交易商称，出口下降可能是因鲁克石油旗下的交易子公司Litasco计划今年从维索茨克(Vysotsk)出口柴油。

韩国计划今年增加伊朗石油的进口，尤其是凝析油，以满足不断增长的需求。对伊朗的制裁于1月被解除。

俄罗斯能源部周三发布的数据显示，该国2月石油产量为每日1,088万桶，持平在1月的近30年高位，之前部分主要产油国签署初步冻产协议。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加990万桶，远高于路透调查分析师预估的增加360万桶。

中国最大民营炼厂山东东明石化集团有限公司计划将2016年原油加工能力提升16%。

新加坡市场达成的四笔现货交易中，中国石油以每桶较新加坡报价贴水50美分的价格向道达尔购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为3月20-24日。(完)

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