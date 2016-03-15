国际油市：亚洲航煤现货价差逆转至升水，但交投清淡

《汇市简讯》美元/人民币中间价高于预期
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡3月15日 - 亚洲航煤现货价差周二逆转至升水，但市场交投清淡。
尽管据报没有现货交易达成，但航煤现货价差仍升至较新加坡报价升水每桶8美分，受助于买家买盘强劲。
周二，亚洲航煤出价较新加坡报价溢价约20美分，比周一的报价高50-60美分，周一出价为较新加坡报价贴水30-40美分。
同时，指标500ppm柴油近月合约较远月合约的价差，以及现货价差转弱，交易员称，因继续担忧地区需求前景。
但柴油价差仍获得一些支撑，因维护季期间库存下降速度加快。
越南Saigon Petro购买1万吨500ppm柴油，船期为4月5-9日，交货地为胡志明市，价格为成本加运费价较新加坡报价每桶升水2.75美元。
Saigon Petro还购买了第二艘1万吨500ppm柴油货船，从新加坡出发，船期为4月14-18日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水1.25美元。
新加坡现货市场没有交易。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”