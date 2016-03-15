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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 22:08 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差逆转至升水，但交投清淡

路透新加坡3月15日 - 亚洲航煤现货价差周二逆转至升水，但市场交投清淡。

尽管据报没有现货交易达成，但航煤现货价差仍升至较新加坡报价升水每桶8美分，受助于买家买盘强劲。

周二，亚洲航煤出价较新加坡报价溢价约20美分，比周一的报价高50-60美分，周一出价为较新加坡报价贴水30-40美分。

同时，指标500ppm柴油近月合约较远月合约的价差，以及现货价差转弱，交易员称，因继续担忧地区需求前景。

但柴油价差仍获得一些支撑，因维护季期间库存下降速度加快。

越南Saigon Petro购买1万吨500ppm柴油，船期为4月5-9日，交货地为胡志明市，价格为成本加运费价较新加坡报价每桶升水2.75美元。

Saigon Petro还购买了第二艘1万吨500ppm柴油货船，从新加坡出发，船期为4月14-18日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水1.25美元。

新加坡现货市场没有交易。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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