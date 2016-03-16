国际油市：亚洲航煤溢价因供应收紧上涨，柴油价差跌至每桶10美元以下

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透新加坡3月16日 - 亚洲航煤价差周三上涨，因地区市场需求增强令供应相对吃紧，交易员称，这给现货溢价提供了一定的支撑。
航煤价格升至较新加坡报价每桶溢价20美分，较昨日收盘价高5美分。
壳牌从BP购买了21万吨航煤货船，价格为较新加坡报价每桶溢价30美分，船期为3月31日至4月4日。
指标柴油价差周三跌至每桶10美元以下，交易员称，因交易活动有限，及原油价格上涨。
500ppm柴油价差较周二收盘价下跌16美分，收报每桶9.95美元。
新加坡现货市场达成两笔交易。
维多公司从联合石化购买22.5万吨10ppm柴油，船期为3月31日至4月4日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水80美分。
Sietco向BP售出21万桶航煤，船期为3月31日至4月4日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水30美分。 (完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选