国际油市：亚洲航煤溢价因供应收紧上涨，柴油价差跌至每桶10美元以下

路透新加坡3月16日 - 亚洲航煤价差周三上涨，因地区市场需求增强令供应相对吃紧，交易员称，这给现货溢价提供了一定的支撑。

航煤价格升至较新加坡报价每桶溢价20美分，较昨日收盘价高5美分。

壳牌从BP购买了21万吨航煤货船，价格为较新加坡报价每桶溢价30美分，船期为3月31日至4月4日。

指标柴油价差周三跌至每桶10美元以下，交易员称，因交易活动有限，及原油价格上涨。

500ppm柴油价差较周二收盘价下跌16美分，收报每桶9.95美元。

新加坡现货市场达成两笔交易。

维多公司从联合石化购买22.5万吨10ppm柴油，船期为3月31日至4月4日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水80美分。

Sietco向BP售出21万桶航煤，船期为3月31日至4月4日，价格为离岸价较新加坡报价每桶升水30美分。 (完)

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