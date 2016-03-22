国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，因炼厂进入维护期

路透新加坡3月22日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周二上涨40%至两个半月高位，因亚洲北部炼厂进入维护期缓解了中国出口仍处于高位的影响。

指标含硫500ppm柴油裂解价差贴水15美分，前一交易日为贴水25美分。

尽管炼厂进入维护期，但供应仍处于高位，导致裂解价差自今年1月以来大部分时间处于贴水水平。

交易员预计柴油今年将不会是盈利产品，因中国和中东的供应量巨大，此前沙特在2014年和2015年各建成一座日产40万桶柴油的炼厂。

咨询公司Energy Aspects在3月18日的一份报告中称，中国今年前两个月可能将柴油库存增加逾1,500万桶。

该报告还称，如果保持现在的产量，中国很快会面临与去年类似的存储问题。

新加坡现货市场交易中，新加坡贸易商兴隆向中国石油售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为4月17-21日，价格为较新加坡报价持平。

壳牌向BP售出20万桶航煤，船期为4月6-10日，价格为较新加坡报价每桶贴水10美分。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻