国际油市：亚洲柴油裂解价差走高，因需求强劲和炼厂进入维护期

路透新加坡3月23日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周三为平价，前一交易日为贴水15美分，受助于韩国和台湾的炼厂进入维护期，且东南亚需求强劲。

现货需求强劲，新加坡市场总计有100万桶柴油成交，为2月15日以来最高单日成交量，当日成交125.5万桶。

今日共成交了四艘船货，道达尔售出了其中的三艘。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)将从4月1日起将其日加工18万桶原油的炼厂闭约一周，进行维护。

交易员称，“炼厂维护期会对市场产生一些影响，但很难判断影响有多大。”

但贸易和业内人士称，柴油涨势可能是短暂，一旦维护期结束，预计供应将开始增加，因需求不足。

韩国国有企业Korea National Oil Corp (KNOC)周二发布的数据显示，该国2月原油进口总量比上年同期跳涨20.8%，至9,670万桶。

JBC Energy在3月23日发表的日报中称，这是历史最高月进口量。尽管对柴油的需求疲弱，但对石脑油、航煤和燃料油的需求强劲。(完)

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