国际油市：亚洲航煤近月跨月价差续升，航煤/柴油升水走高

路透新加坡3月30日 - 亚洲航煤近月跨月价差周三延续大幅上涨走势，交易员表示，因市场参与人士继续将头寸延展至远月合约。

4月/5月航煤价差开盘较周二收盘小幅走低，周二收盘时报每桶较新加坡报价升水0.07美元。“在下午的交易中，价差最高上涨至每桶较新加坡报价溢价0.25美元，”一位新加坡的交易员称。

受助于4月互换合约的大幅增加，航煤/柴油升水上涨0.45美元，至2月5日以来最高的每桶2.70美元。

柴油市场，近月跨月价差周三连续第六个交易日下跌，因需求疲弱和库存增加。指标亚洲柴油4月/5月跨月正价差扩阔0.04美元，至每桶较新加坡报价贴水0.52美元。

交易员称，尽管2016年全年柴油需求前景疲弱，但对指标含硫500ppm柴油的现货需求近期仍获得支撑，因韩国、台湾等主要出口国和地区的炼厂进行维护。

新加坡现货市场上有三笔交易。

新加坡贸易行兴隆以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格向Sietco售出25万桶船期为4月14-18日的含硫500ppm柴油。

永顺油品(Winson Oil)以FOB价每桶较新加坡报价贴水0.18美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月24-28日的含硫500ppm柴油。

永顺油品以FOB价每桶较新加坡报价贴水0.18美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)

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