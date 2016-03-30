国际油市：亚洲航煤近月跨月价差续升，航煤/柴油升水走高

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透新加坡3月30日 - 亚洲航煤近月跨月价差周三延续大幅上涨走势，交易员表示，因市场参与人士继续将头寸延展至远月合约。
4月/5月航煤价差开盘较周二收盘小幅走低，周二收盘时报每桶较新加坡报价升水0.07美元。“在下午的交易中，价差最高上涨至每桶较新加坡报价溢价0.25美元，”一位新加坡的交易员称。
受助于4月互换合约的大幅增加，航煤/柴油升水上涨0.45美元，至2月5日以来最高的每桶2.70美元。
柴油市场，近月跨月价差周三连续第六个交易日下跌，因需求疲弱和库存增加。指标亚洲柴油4月/5月跨月正价差扩阔0.04美元，至每桶较新加坡报价贴水0.52美元。
交易员称，尽管2016年全年柴油需求前景疲弱，但对指标含硫500ppm柴油的现货需求近期仍获得支撑，因韩国、台湾等主要出口国和地区的炼厂进行维护。
新加坡现货市场上有三笔交易。
新加坡贸易行兴隆以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格向Sietco售出25万桶船期为4月14-18日的含硫500ppm柴油。
永顺油品(Winson Oil)以FOB价每桶较新加坡报价贴水0.18美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月24-28日的含硫500ppm柴油。
永顺油品以FOB价每桶较新加坡报价贴水0.18美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)
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“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。