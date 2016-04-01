国际油市：亚洲航煤续升，现货价差逆转至升水

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡4月1日 - 亚洲航煤周五续升，受助于需求稳定，以及炼厂进入产出高峰期导致供应短期内收紧。
亚洲航煤现货价差周五逆转至升水，为3月18日以来首次，每桶上涨11美分，周四为较新加坡报价每桶贴水2美分。
航煤裂解价差也升至了3月17日以来最高水平，至每桶11.49美元。
柴油方面，尽管供应不断增加，且需求前景疲弱继续重压柴油市场基本面，但炼厂进入产出高峰期，给指标含硫500ppm柴油提供了短期支撑。
含硫500ppm柴油4月/5月价差收于每桶较新加坡报价贴水43美分，比周四高7美分。
新加坡现货市场上有四笔交易。
Sietco以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格，向中国航油(新加坡)售出24.6万桶船期为4月24-28日的航煤。
永顺油品(Winson Oil)以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格，向道达尔售出25万桶船期为4月16-20日的含硫500ppm柴油。
道达尔以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为4月17-21日的含硫500ppm柴油。
Sietco以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从中国石油天然气股份有限公司买入25万桶船期为4月16-20日的含硫500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算