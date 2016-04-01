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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 22:42 BJT

国际油市：亚洲航煤续升，现货价差逆转至升水

路透新加坡4月1日 - 亚洲航煤周五续升，受助于需求稳定，以及炼厂进入产出高峰期导致供应短期内收紧。

亚洲航煤现货价差周五逆转至升水，为3月18日以来首次，每桶上涨11美分，周四为较新加坡报价每桶贴水2美分。

航煤裂解价差也升至了3月17日以来最高水平，至每桶11.49美元。

柴油方面，尽管供应不断增加，且需求前景疲弱继续重压柴油市场基本面，但炼厂进入产出高峰期，给指标含硫500ppm柴油提供了短期支撑。

含硫500ppm柴油4月/5月价差收于每桶较新加坡报价贴水43美分，比周四高7美分。

新加坡现货市场上有四笔交易。

Sietco以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格，向中国航油(新加坡)售出24.6万桶船期为4月24-28日的航煤。

永顺油品(Winson Oil)以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格，向道达尔售出25万桶船期为4月16-20日的含硫500ppm柴油。

道达尔以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为4月17-21日的含硫500ppm柴油。

Sietco以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从中国石油天然气股份有限公司买入25万桶船期为4月16-20日的含硫500ppm柴油。(完)

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