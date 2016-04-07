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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 22:15 BJT

国际油市：航煤现货价差持续坚挺，因需求强劲

路透新加坡4月7日 - 亚洲航煤现货价差周四为每桶较新加坡报价溢价0.27美元，与上一交易日持平，为逾四个月最高，交易商说，因航空旅行需求强劲。

根据国际航空运输协会公布的数据，2月全球航空旅行需求增长8.6%，1月增长7.1%。

交易商称，随着夏季临近，油价维持在低位，预计航空旅行需求将进一步增加，但目前供应收紧，因台湾和韩国的炼厂正值维护期。

但柴油仍受累于供应充裕，交易商称，供应充裕的状况将持续下去，因中东、中国和印度增加供应。

官方数据显示，截至4月6日当周，新加坡岸上中质馏分油库存减少4%，或52.1万桶，达到1,250万桶的六周低位。

2016年1月至4月6日期间的平均库存约为1,200万桶，比去年同期的1,100万桶高约9%。

新加坡现货市场总计有五笔交易。

BP从维多公司以每桶溢价0.20美元价格买入10万桶航煤，船期为4月27日至5月1日。

道达尔以平价买入两艘15万桶含硫500ppm柴油货船，一艘来自BP，船期为4月24-28日，另外一艘来自永顺油品(Winson Oil)，船期为4月23-27日。

壳牌也买入两艘15万桶含硫500ppm柴油货船，一艘以平价从BP购入，另外一艘以贴水0.1美元从永顺油品购入，船期为4月27日5月1日。(完) 　　

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