国际油市：航煤现货价差持续坚挺，因需求强劲

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透新加坡4月7日 - 亚洲航煤现货价差周四为每桶较新加坡报价溢价0.27美元，与上一交易日持平，为逾四个月最高，交易商说，因航空旅行需求强劲。
根据国际航空运输协会公布的数据，2月全球航空旅行需求增长8.6%，1月增长7.1%。
交易商称，随着夏季临近，油价维持在低位，预计航空旅行需求将进一步增加，但目前供应收紧，因台湾和韩国的炼厂正值维护期。
但柴油仍受累于供应充裕，交易商称，供应充裕的状况将持续下去，因中东、中国和印度增加供应。
官方数据显示，截至4月6日当周，新加坡岸上中质馏分油库存减少4%，或52.1万桶，达到1,250万桶的六周低位。
2016年1月至4月6日期间的平均库存约为1,200万桶，比去年同期的1,100万桶高约9%。
新加坡现货市场总计有五笔交易。
BP从维多公司以每桶溢价0.20美元价格买入10万桶航煤，船期为4月27日至5月1日。
道达尔以平价买入两艘15万桶含硫500ppm柴油货船，一艘来自BP，船期为4月24-28日，另外一艘来自永顺油品(Winson Oil)，船期为4月23-27日。
壳牌也买入两艘15万桶含硫500ppm柴油货船，一艘以平价从BP购入，另外一艘以贴水0.1美元从永顺油品购入，船期为4月27日5月1日。(完)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5