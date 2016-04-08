国际油市：亚洲航煤持稳，受助于航空旅行需求强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透新加坡4月8日 - 亚洲航煤现货价格周五连续第三日持稳于每桶较新加坡报价溢价0.27美元，今年大部分时间该价差处于贴水水平。
交易员称，航空旅行需求强劲，韩国和台湾炼厂处于维护期导致供应趋紧，这给现货价格提供了支撑。
航煤交易活跃，三笔总计62.6万桶航煤进行了交易，自4月1日以来共有超过180万桶航煤进行了交易。
路透数据显示，这高于3月整月的交易量。
国际航空运输协会在4月7日发布的一份声明中称， 2月国际国内航空旅行需求强劲。
“2016年前两个月，航空旅行需求为八年来同期最强水平，”国际航空运输协会总干事兼首席执行长汤彦麟称。
交易员称，因柴油供应不断超过需求，来自越南的需求不足以逆转市场。
新加坡现货市场有五笔交易。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。