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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 23:01 BJT

国际油市：亚洲航煤持稳，受助于航空旅行需求强劲

路透新加坡4月8日 - 亚洲航煤现货价格周五连续第三日持稳于每桶较新加坡报价溢价0.27美元，今年大部分时间该价差处于贴水水平。

交易员称，航空旅行需求强劲，韩国和台湾炼厂处于维护期导致供应趋紧，这给现货价格提供了支撑。

航煤交易活跃，三笔总计62.6万桶航煤进行了交易，自4月1日以来共有超过180万桶航煤进行了交易。

路透数据显示，这高于3月整月的交易量。

国际航空运输协会在4月7日发布的一份声明中称， 2月国际国内航空旅行需求强劲。

“2016年前两个月，航空旅行需求为八年来同期最强水平，”国际航空运输协会总干事兼首席执行长汤彦麟称。

交易员称，因柴油供应不断超过需求，来自越南的需求不足以逆转市场。

新加坡现货市场有五笔交易。(完)

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(编译 刘静；审校 利棣儿)

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