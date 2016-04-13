国际油市：亚洲航煤现货价差逆转至贴水，因市场人气受打击

路透新加坡4月13日 - 亚洲航煤现货价差周三延续下行走势，交易员称，季节性需求转弱，亚洲炼厂在维护期结束后产量上升，打击了市场人气。

“(新加坡航煤)买家最近的报价不再那么激进了，”一位新加坡的交易员称。

航煤现货价差逆转至较新加坡报价每桶贴水0.03美元，低于周二的每桶升水0.02美元。在经历了3月底开始的一波短暂反弹行情后，航煤价差上周二达到去年12月以来最高，每桶较新加坡报价溢价0.27美元。

来自行业的数据显示，周三据报有两笔总量为34.5万桶的航煤交易达成，新加坡贸易商兴隆既是买家也是卖家。该公司先是从嘉能可以每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格买入10万桶航煤，交货期为5月7-11日，后又以平价向中国航油(新加坡)卖出24.5万桶航煤，交货期为5月3-7日。

航煤近月合约跨月价差周三持续下跌，4月/5月合约价差从周二的贴水转为每桶升水0.03美元，5月/6月合约升水走阔至每桶0.32美元，周二为每桶0.27美元。

柴油市场仍受累于需求前景疲弱及供应迅速增加，行业人士称，因炼厂寻求将有利可图的汽油产量最大化。

指标含硫500ppm柴油现货价差跌至较新加坡报价每桶贴水0.1美元，较周二报价下跌0.08美元。

尽管今年柴油需求前景仍疲弱，但印度柴油需求猛增给柴油市场提供一些短期支撑。

新加坡现货市场据报有四笔交易达成。(完)

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