国际油市：亚洲柴油现货价差仍疲弱，巴基斯坦买家标购大量柴油

路透新加坡4月20日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周三报每桶贴水0.05美元，周二为贴水0.1美元，大量供应导致今年大部分时间市场处于正价差结构。

正价差指近期合约价格较远期合约价格贴水，而逆价差则表明市场强劲，供应通常紧俏，近月合约价格较远月合约价格升水。

来自印度的需求比往常强劲，但交易员称，这没能推动市场，因供应仍远远超过总需求。

伊朗国家石油公司(NIOC)购买逾20万吨含硫320 ppm和40 ppm柴油，5月运抵包括金奈等多个印度港口。

交易员称，据称成本加运费价在每桶4.5美元之上，但无法得到直接确认，因炼厂通常不对交易进行评论。

巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil, PSO)正通过4月28日结束的招标寻求买入36万吨含硫0.5%柴油，在5月上半月交割。

新加坡现货市场有五笔交易。

维多以每桶贴水0.1美元的价格从永顺油品(Winson Oil)买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为5月10-14日。

SK能源以每桶升水0.15美元价格向ENOC卖出25万桶含硫500ppm柴油，船期为5月13-17日。

永顺油品还从维多公司买入两艘10万桶航煤货船，船期为5月5-9日，价格分别为贴水0.1美元和平价。

永顺从壳牌以平价买入第三艘10万桶航煤货船，船期为5月5-9日。 (完)

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