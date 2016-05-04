国际油市：亚洲航煤现货价差转为贴水，永顺油品大举买入后出售

路透新加坡5月4日 - 亚洲航煤现货价差周二转为较新加坡报价贴水，为约一周半来首次。

新加坡现货市场有两艘货船以贴水成交，一艘由贸易行永顺油品卖出，该公司最近曾大举买入。

永顺油品4月买入了210万桶航煤，占该月新加坡现货市场总交易量的40%多。

预计中质馏分油，即航煤和柴油的供应将维持在高位，交易员称，因炼厂希望利用油价低廉的机会获利，没有表现出减少开工率的迹象。

“如果轻质馏分油的利润率不能支撑整体精炼利润率，炼厂可能会减少开工率。但这仅仅是一个很大的假设。从目前的情况来看，炼厂能够接受当前的精炼利润率水平，”一位交易员称。

新加坡现货市场一共达成四笔交易。

维多公司分别从Phillips 66和新加坡贸易商兴隆买入两艘23.5万桶含硫10ppm柴油货船，船期为5月23-27日，价格为较新加坡报价每桶溢价1.2美元。

BP买入两艘10万桶航煤货船，价格为较新加坡报价每桶贴水0.20美元，从壳牌买入的一艘船货的船期为5月21-25日，从永顺油品买入的另外一艘船货的船期为5月24-28日。(完)

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