国际油市：亚洲指标含硫500ppm柴油现货溢价升至今年最高水平

路透新加坡5月11日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周三升至今年最高水平，交易员称，尽管供应充裕的忧虑犹存，但新加坡市场的升水仍走坚。

行业人士称，新加坡贸易商兴隆通过普氏窗口从维多公司和联合石化购买了今日仅有的两艘含硫500ppm柴油船货，价格为较新加坡报价每桶升水0.4美元，两艘船货总计装载30万桶指标柴油。

上次在普氏窗口达成的含硫500ppm柴油交易是在4月28日，当日成交两笔共计40万桶柴油，价格为每桶较新加坡价格高0.20美元。

当前，全球柴油库存依然过剩，且随着维护高峰期接近尾声，炼厂将会重新开始生产，在这样的背景下，今日的两笔交易仍以较高的升水成交。

近日全球柴油裂解价差承压，在4月时曾略有改善，JBC Energy在周二发表的每日报告中称，“基本面状况直指美国、俄罗斯和印度等主要出口国的供需状况将长时间保持平衡。”

“展望未来，在需求持续疲弱(除印度等仅有的几个亮点外)，炼厂在夏季继续提高开工率的情况下，中质馏分油几乎没有上行潜能，”JBC称。

形成鲜明对比的是，航煤现货贴水扩阔0.08美元，至每桶较新加坡报价贴水0.37美元，为1月29日以来最阔，实货交易活跃。

行业人士表示，据称兴隆是普氏窗口今日达成的三笔交易的卖家，该公司以每桶较新加坡报价贴水0.3-0.35美元的价格，向维多公司售出总计30万桶航煤。三艘货船的交割期均在6月6-10日之间。

新加坡现货市场据报达成五笔交易。(完)

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