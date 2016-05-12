国际油市：亚洲航煤现货贴水进一步扩阔，柴油升水持稳

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透新加坡5月12日 - 亚洲航煤现货贴水周四进一步扩阔，行业人士称，因预计炼厂在维护期结束后恢复生产将令供应增加。
航煤现货价差较新加坡报价每桶贴水扩阔0.12美元，至0.45美元，为1月26日以来最低水平。
航煤价差自4月28日触及每桶升水0.23美元的四周高位后一直处于跌势。
但指标含硫500ppm柴油现货升水持稳于较新加坡报价每桶高0.22美元，行业人士称，尽管需求放缓和供应增加导致前景不佳。
交易员称，亚洲市场的柴油升水受助于包括越南和斯里兰卡等国在内的需求恢复，以及印度的供应收紧。
根据汤森路透周四发布的石油研究和预估报告，目前预计印度5月柴油出口量在150-170万吨之间，低于4月188万吨的预估量。
新加坡现货市场据报有一笔成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。