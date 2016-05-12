国际油市：亚洲航煤现货贴水进一步扩阔，柴油升水持稳

路透新加坡5月12日 - 亚洲航煤现货贴水周四进一步扩阔，行业人士称，因预计炼厂在维护期结束后恢复生产将令供应增加。

航煤现货价差较新加坡报价每桶贴水扩阔0.12美元，至0.45美元，为1月26日以来最低水平。

航煤价差自4月28日触及每桶升水0.23美元的四周高位后一直处于跌势。

但指标含硫500ppm柴油现货升水持稳于较新加坡报价每桶高0.22美元，行业人士称，尽管需求放缓和供应增加导致前景不佳。

交易员称，亚洲市场的柴油升水受助于包括越南和斯里兰卡等国在内的需求恢复，以及印度的供应收紧。

根据汤森路透周四发布的石油研究和预估报告，目前预计印度5月柴油出口量在150-170万吨之间，低于4月188万吨的预估量。

新加坡现货市场据报有一笔成交。(完)

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