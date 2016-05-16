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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 21:48 BJT

国际油市：柴油现货连续五日保持溢价，但供应可能令市场走势出现逆转

路透新加坡5月16日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价价差周一连续第五日保持溢价，交易商称，受助于东南亚和印度次大陆的需求。

巴基斯坦近期在现货市场购买了逾20万吨柴油，5月在卡拉奇交割。此举一反常态，该国通常与科威特石油公司(KPC)签署长期合约，购买柴油。

但交易商称，对卖家而言，馏分油中期前景仍充满不确定性，因预计供应仍将保持在较高水平，至少年内如此。

较之之前的水平，近期新加坡现货交易极为淡静。

在5月3到16日期间，新加坡现货市场总计有不到150万桶柴油易手，4月上半月的成交量高达逾500万桶。

航煤交易也是如此，5月上半月的总成交量接近132万桶，上月同期为超过300万桶。

新加坡现货市场，今日达成了航煤和柴油交易各一笔。

壳牌从嘉能可手中购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为5月31日-6月4日，价格为每桶55.70美元。

永顺油品以每桶贴水0.40美元的价格向ENOC出售10万桶航煤，船期为5月31日-6月4日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)

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