国际油市：柴油现货连续五日保持溢价，但供应可能令市场走势出现逆转

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
路透新加坡5月16日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货较新加坡报价价差周一连续第五日保持溢价，交易商称，受助于东南亚和印度次大陆的需求。
巴基斯坦近期在现货市场购买了逾20万吨柴油，5月在卡拉奇交割。此举一反常态，该国通常与科威特石油公司(KPC)签署长期合约，购买柴油。
但交易商称，对卖家而言，馏分油中期前景仍充满不确定性，因预计供应仍将保持在较高水平，至少年内如此。
较之之前的水平，近期新加坡现货交易极为淡静。
在5月3到16日期间，新加坡现货市场总计有不到150万桶柴油易手，4月上半月的成交量高达逾500万桶。
航煤交易也是如此，5月上半月的总成交量接近132万桶，上月同期为超过300万桶。
新加坡现货市场，今日达成了航煤和柴油交易各一笔。
壳牌从嘉能可手中购买15万桶含硫500ppm柴油，船期为5月31日-6月4日，价格为每桶55.70美元。
永顺油品以每桶贴水0.40美元的价格向ENOC出售10万桶航煤，船期为5月31日-6月4日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”