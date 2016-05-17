国际油市：亚洲柴油现货价差升至五个月高位，因印度需求强劲

路透新加坡5月17日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货价差周二扩阔0.05美元至每桶较新加坡报价升水0.30美元，为五个月来最高水平。

交易员称，印度需求强劲是市场走强的原因之一。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)持续进口柴油，因国内民间石油加工商Reliance Industries和Essar Oil因税收和付运原因取消了价格贴水。

交易员称，印度石油公司已经进口超过25万吨5月付运至各个港口的柴油，但数据没能获得独立消息来源的证实。

“印度的柴油市场目前格外吃紧，干旱天气仍在持续，增加了对柴油发电机的需求，减少了炼油厂的生产活动，”咨询公司JBC Energy在每日公告中称。

巴基斯坦和斯里兰卡最近买兴强劲也提振市场。

新加坡现货市场交易仍清淡，航煤和柴油均只达成一笔交易。

BP从卢克石油(Lukoil)以每桶贴水0.20美元价格买入10万吨航煤，船期为6月12-16日。

嘉能可以每桶56美元价格向壳牌卖出15万桶含硫500ppm柴油，船期为6月1-5日。(完)

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