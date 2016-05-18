国际油市：亚洲柴油现货升水缩减一半，因供应充裕

路透新加坡5月18日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货升水周三从五个月高位下跌至较新加坡报价每桶高0.15美元，升水较前一交易日减半，因供应增加持续快于需求增加步伐，尽管有来自印度的强劲买兴。

交易员称，受供应持续过剩影响，至少在今后两年内柴油市场仍将处于困境。

新加坡现货市场需求保持低迷，5月3日至18日期间，仅有170万桶柴油在新加坡现货窗口易手，4月同期时为近560万桶。

交易员补充称，受印度、越南等地干燥天气驱动，不时会有一些需求，偶尔会提振市场。

但除非亚洲的炼厂整体上大幅减产，否则供应不会回到低位。

交易员称，任何供应短缺状况都会被从美国、中东和亚洲大量进口所缓解，5月从上述地方的进口量达约350万吨。

新加坡现货市场，嘉能可以每桶56.2美元价格向永顺油品售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为6月13-17日，这是周三新加坡中质柴油市场唯一一笔现货交易。(完)

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