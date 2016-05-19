国际油市：亚洲柴油现货升水持稳，但仍承受高库存压力

路透新加坡5月19日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油现货周四连续第二天持稳于较新加坡报价溢价0.15美分，前一交易日受高库存压力从五个月高位回落。

官方数据显示，截至5月18日当周，新加坡岸上中质馏分油库存跳涨12.1%，或120万桶，达到四周高位的1,100万桶。

交易员称，尽管预计库存整体上将保持高位，但来自东南亚和南亚少数国家的强劲需求令现货价差目前仍保持在升水水平。

交易员称，中国自去年晚些时候开始一直向亚洲供应大量柴油，是库存处于当前高位的一个主要原因。

新加坡现货市场共达成了四笔总量为50万桶航煤交易，为4月29日以来的最大单日成交量，新加坡贸易商兴隆参与了所有四笔交易。

兴隆向BP以每桶贴水0.20美元价格售出20万桶航煤，船期为6月12-16日，但从永顺油品以每桶贴水0.30美元价格买入10万桶航煤，船期为6月3-7日。

兴隆还买入另外两艘货船，每艘10万桶航煤，一艘以每桶贴水0.20美元价格从壳牌买入，船期为6月5-9日，另一艘从卢克石油以每桶贴水0.15美元价格买入，船期为6月6-10日。(完)

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