国际油市：亚洲柴油裂解价差升至2016年新高，因需求坚挺

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透新加坡5月25日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周三升至12月10日来最高水准，报约每桶12.33美元，行业消息人士称受到亚洲地区需求坚挺提振。
“市场表现不一致，但看起来柴油价格将很快升向50美元，”新加坡一交易商称。
亚洲柴油需求已经增加，因东南亚天气炎热且越南和菲律宾等其他东南亚国家需求稳健，帮助抵消供应过剩状况。
“我仍倾向于看涨，但态度谨慎，”新加坡另一位交易商表示。
新华OGP称，中国4月柴油库存较前月下降10.6%，因出口创纪录，而且农业和建筑业需求改善。
欧洲方面，法国工人罢工自周五来导致该国燃油供应中断。
法国开始动用战略石油储备，但行业消息人士表示，不大可能出现从亚洲至欧洲的套利机会，因为如有必要，套利供应将来自俄罗斯或中东。
据报告，新加坡市场达成两笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李军)
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