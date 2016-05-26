国际油市：亚洲柴油价差反转为升水，因买兴强劲和库存下降

路透新加坡5月26日 - 亚洲柴油价差周四反转为升水，业内消息人士称，受助于普氏窗口的强劲买兴，及新加坡岸上库存减少。

新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，新加坡中质柴油岸上库存STKMD-SIN减少9.3%，至两周低位1,003万桶。

路透数据显示，含硫50 ppm柴油现货价差从昨日的每桶贴水0.03美元升至每桶较新加坡报价升水0.07美元。

行业消息人士称，据报周四通过普氏窗口有五笔现货交易，包括四笔含硫500 ppm柴油和一笔含硫10 ppm柴油交易。

消息人士称，新加坡贸易商兴隆参与了所有五笔交易，该商行从不同卖家手中购买了四艘含硫500 ppm货船，向维多公司售出了一艘含硫10 ppm货船。

消息称，兴隆以每桶较新加坡报价升水0.3-0.4美元价格总计买入60万桶含硫500 ppm柴油，其中三艘货船船期为6月21日至25日，第四艘船期为6月10日至14日。

另外，兴隆以每桶较新加坡报价升水1.3美元价格出售了25万桶含硫10 ppm柴油，船期为6月15-19日。

消息人士称，周三兴隆以每桶57.95美元价格向卢克石油售出25万桶含硫500 ppm柴油，相当于较新加坡报价贴水约0.20美元，船期为6月9-13日。(完)

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