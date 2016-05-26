国际油市：亚洲柴油价差反转为升水，因买兴强劲和库存下降

《汇市简讯》英镑/美元升至盘中高点，空头在英国首相讲话前减仓
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
路透新加坡5月26日 - 亚洲柴油价差周四反转为升水，业内消息人士称，受助于普氏窗口的强劲买兴，及新加坡岸上库存减少。
新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，新加坡中质柴油岸上库存STKMD-SIN减少9.3%，至两周低位1,003万桶。
路透数据显示，含硫50 ppm柴油现货价差从昨日的每桶贴水0.03美元升至每桶较新加坡报价升水0.07美元。
行业消息人士称，据报周四通过普氏窗口有五笔现货交易，包括四笔含硫500 ppm柴油和一笔含硫10 ppm柴油交易。
消息人士称，新加坡贸易商兴隆参与了所有五笔交易，该商行从不同卖家手中购买了四艘含硫500 ppm货船，向维多公司售出了一艘含硫10 ppm货船。
消息称，兴隆以每桶较新加坡报价升水0.3-0.4美元价格总计买入60万桶含硫500 ppm柴油，其中三艘货船船期为6月21日至25日，第四艘船期为6月10日至14日。
另外，兴隆以每桶较新加坡报价升水1.3美元价格出售了25万桶含硫10 ppm柴油，船期为6月15-19日。
消息人士称，周三兴隆以每桶57.95美元价格向卢克石油售出25万桶含硫500 ppm柴油，相当于较新加坡报价贴水约0.20美元，船期为6月9-13日。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。