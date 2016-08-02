国际油市：亚洲航煤贴水扩至逾六个月最高，因供应高企

路透新加坡8月2日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水周二持稳于0.35美元。

航煤较新加坡报价贴水0.65美元，与前一交易日持平，稍早贴水扩至逾六个月最阔，受供应高企打击。

近期炼厂提高开工率打击了卖家，亚洲炼厂一般不愿减产，因利润虽然下滑，但仍有利可图。

一些亚洲炼厂也押注冬季需求会帮助缓解当前的库存过剩问题。

实际上，美国中质馏分油仍是受汽油供应过剩困扰的美国炼厂的一线希望，因年初生产过度，美国炼厂正在努力削减过剩的汽油库存。

根据美国能源资料协会(EIA)，馏分燃料油库存高于正常水平，但过去15周一直在下降。

新加坡现货市场达成两笔航煤交易和三笔柴油交易。(完)

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