国际油市：亚洲航煤贴水扩至逾六个月最高，因供应高企

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透新加坡8月2日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价贴水周二持稳于0.35美元。
航煤较新加坡报价贴水0.65美元，与前一交易日持平，稍早贴水扩至逾六个月最阔，受供应高企打击。
近期炼厂提高开工率打击了卖家，亚洲炼厂一般不愿减产，因利润虽然下滑，但仍有利可图。
一些亚洲炼厂也押注冬季需求会帮助缓解当前的库存过剩问题。
实际上，美国中质馏分油仍是受汽油供应过剩困扰的美国炼厂的一线希望，因年初生产过度，美国炼厂正在努力削减过剩的汽油库存。
根据美国能源资料协会(EIA)，馏分燃料油库存高于正常水平，但过去15周一直在下降。
新加坡现货市场达成两笔航煤交易和三笔柴油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。