国际油市：亚洲航煤贴水守在每桶0.65美元水平，因库存持续过剩

路透新加坡8月3月 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周三连续第三日守在每桶0.65美元水平，上周晚些时候贴水扩至逾六个月最阔水平，因库存持续过剩。

国际航空运输协会(IATA)数据显示，6月全球航空运输需求增长4.3%。但长期来看馏分油供应将保持充裕。因有利可图并预计冬季需求将增长，炼厂不愿削减产量。

路透调查显示，上周包括取暖油和柴油燃料油在内的美国馏分油库存下跌约50万桶。但美国能源资料协会(EIA)公布，上周馏分油库存增加115.2万桶。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，新加坡贸易商兴隆为买家。

兴隆从维多公司以每桶47.2美元价格买入一艘15万桶含硫500ppm柴油货船，船期为8月18-22日，还以每桶贴水0.4美元价格买入另外一艘15万桶柴油货船，船期也为8月18-22日。

兴隆又从壳牌手中以每桶贴水0.4美元价格买入一艘15万桶含硫500ppm柴油货船，船期为8月23-27日。(完)

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