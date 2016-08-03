国际油市：亚洲航煤贴水守在每桶0.65美元水平，因库存持续过剩

《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透新加坡8月3月 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周三连续第三日守在每桶0.65美元水平，上周晚些时候贴水扩至逾六个月最阔水平，因库存持续过剩。
国际航空运输协会(IATA)数据显示，6月全球航空运输需求增长4.3%。但长期来看馏分油供应将保持充裕。因有利可图并预计冬季需求将增长，炼厂不愿削减产量。
路透调查显示，上周包括取暖油和柴油燃料油在内的美国馏分油库存下跌约50万桶。但美国能源资料协会(EIA)公布，上周馏分油库存增加115.2万桶。
新加坡现货市场达成三笔柴油交易，新加坡贸易商兴隆为买家。
兴隆从维多公司以每桶47.2美元价格买入一艘15万桶含硫500ppm柴油货船，船期为8月18-22日，还以每桶贴水0.4美元价格买入另外一艘15万桶柴油货船，船期也为8月18-22日。
兴隆又从壳牌手中以每桶贴水0.4美元价格买入一艘15万桶含硫500ppm柴油货船，船期为8月23-27日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。