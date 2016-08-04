国际油市：航煤贴水扩至七个月最阔，因供应大量过剩

路透新加坡8月4日 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周四走阔0.05美元，至每桶0.70美元，为约七个月来最阔，受压于大量供应过剩。

需求疲弱也打击市场。国际航空运输协会称，因经济不确定、政治冲击和恐怖袭击等因素，航空旅行需求转弱。

截至8月2日当周，新加坡岸上中质馏分油库存急升224.6万桶，或17%，至1,544万桶，为逾五年来最高。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存上周增加120万桶，预估为减少50万桶。

但亚洲炼厂不太可能大幅减产，因尽管利润没有去年高，但仍有利可图。

瑞士信贷在周三发表的周度报告中称，截至7月29日当周，美国五个石油产区中，四个产区的炼厂利润率增加。

亚洲指标含硫500ppm柴油也较新加坡报价贴水，但贴水收窄，为0.3美元。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有达成航煤交易。(完)

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