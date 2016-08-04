国际油市：航煤贴水扩至七个月最阔，因供应大量过剩

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透新加坡8月4日 - 亚洲航煤较新加坡报价贴水周四走阔0.05美元，至每桶0.70美元，为约七个月来最阔，受压于大量供应过剩。
需求疲弱也打击市场。国际航空运输协会称，因经济不确定、政治冲击和恐怖袭击等因素，航空旅行需求转弱。
截至8月2日当周，新加坡岸上中质馏分油库存急升224.6万桶，或17%，至1,544万桶，为逾五年来最高。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存上周增加120万桶，预估为减少50万桶。
但亚洲炼厂不太可能大幅减产，因尽管利润没有去年高，但仍有利可图。
瑞士信贷在周三发表的周度报告中称，截至7月29日当周，美国五个石油产区中，四个产区的炼厂利润率增加。
亚洲指标含硫500ppm柴油也较新加坡报价贴水，但贴水收窄，为0.3美元。
新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有达成航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”